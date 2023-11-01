В Торгово-промышленной палате РФ предложили вернуть тотализаторы и открыть ставки на собачьи бега

Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализатору Николай Оганезов выступил с инициативой возврата тотализаторов.

Эксперт предложил разделить тотализаторы на два направления – конный и спортивный, при этом спортивный тотализатор вернуть в букмекерскую лицензию.

Конным тотализаторам предложили расширить перечень событий для ставок, включив в него собачьи бега. ТПП РФ направит соответствующие предложения в Минфин, Минспорт, Минсельхоз, ЕРАИ и в профильный комитет Госдумы.

«Именно спортивный тотализатор является одним из самых популярных видов азартных игр, представляемых нелегальными и иностранными операторами на своих онлайн-ресурсах.

Однако по необъяснимым причинам легальный спортивный тотализатор в 2020 году в России отменили, тем самым создав преимущество для нелегалов.

Спортивный тотализатор позволит не только сократить нелегальный рынок азартных игр, но и существенно на 7–10% увеличить размер целевых отчислений букмекеров», – заявил Оганезов.

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