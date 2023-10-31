Клиент «Бетбум» поставил 500 рублей и выиграл 2 миллиона. Сыграл экспресс с коэффициентом 386.01
Букмекерская компания «Бетбум» рассказала о крупном выигрыше клиента.
Беттор собрал экспресс из 18 футбольных и теннисных событий с общим коэффициентом 386.01, поставив на него 500 рублей.
Ставка сыграла, и клиент «Бетбум» стал обладателем выигрыша в размере 1 930 029 рублей.
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