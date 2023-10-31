Клиент «Бетбум» поставил 500 рублей и выиграл 2 миллиона. Сыграл экспресс с коэффициентом 386.01

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Букмекерская компания «Бетбум» рассказала о крупном выигрыше клиента.

Беттор собрал экспресс из 18 футбольных и теннисных событий с общим коэффициентом 386.01, поставив на него 500 рублей.

Ставка сыграла, и клиент «Бетбум» стал обладателем выигрыша в размере 1 930 029 рублей.

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2 комментария

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Кокич
В 1985-м году в аэропорту Волгограда я впервые увидел в деле напёрсточника. Парочка человек на моих глазах даже "угадала", под каким напёрстком остался шарик!
+3
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+3
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Иди сюда
5000, а не 500
+1
0
+1
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