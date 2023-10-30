16-летняя Андреева войдет в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года за 2.50. «Тенниси» открыл специальную линию

Букмекер «Тенниси» начал принимать ставки на достижения теннисистки Мирры Андреевой.

Поставить на то, что 16-летняя россиянка выиграет турнир WTA до конца 2024 года, можно за 2.40. Обратная ставка сыграет за 1.50.

На вхождение Андреевой в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года дают коэффициент 2.50. За 1.47 это не состоится.

Сейчас Андреева занимает 47-ю строчку в мировой рейтинге.

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