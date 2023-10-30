16-летняя Андреева войдет в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года за 2.50. «Тенниси» открыл специальную линию

Теги WTA Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Мирра Андреева Ставки

Букмекер «Тенниси» начал принимать ставки на достижения теннисистки Мирры Андреевой.

Поставить на то, что 16-летняя россиянка выиграет турнир WTA до конца 2024 года, можно за 2.40. Обратная ставка сыграет за 1.50.

На вхождение Андреевой в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года дают коэффициент 2.50. За 1.47 это не состоится.

Сейчас Андреева занимает 47-ю строчку в мировой рейтинге.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что в Кубке России перед последним туром: главные фавориты групп наконец-то лидируют, не получилось только у ЦСКА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий