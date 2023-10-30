На 66% выросло количество ставок в криптовалюте за год

Компания SOFTSWISS, поставляющая программное обеспечение для гемблинга, проанализировала данные работы 530 игорных брендов за 9 месяцев 2023 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общая сумма ставок увеличилась на 36,6%, а количество ставок выросло почти на 50%.

Пользователи стали чаще использовать криптовалюту: сумма ставок выросла на 18,7%, а количество ставок – на 66,4%.

SOFTSWISS — первая компания, создавшая решение для работы с криптовалютами в сфере азартных игр. Ее партнеры – Stake, Parimatch, Blaze, 1xBet и другие.

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