Сайт БК «Спортбет» возобновил работу. Поставить можно только на шахматы

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Сайт букмекерской компании «Спортбет» стал доступен для пользователей.

С 26 сентября букмекер ограничил прием ставок и ввод/вывод средств для переезда на новую платформу.

«Спортбет» обещал возобновить работу 6 октября. Позже компания перенесла дату запуска на 17 октября. До сегодняшнего дня на главной странице сайта висел баннер: «Ведутся технические работы! Скоро вернемся!»

Спустя две недели после обещанной даты запуска «Спортбет» возобновил работу. В разделе «События для ставок» открыта только одна линия – на шахматы (Top Chess Bets).

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