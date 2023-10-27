100 тысяч шведов внесли себя в реестр самоисключения от азартных игр – каждый сотый житель страны

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

100 тысяч гемблеров включены в шведский реестр самоисключения Spelpaus, сообщает CasinoNews.

Spelpaus работает с января 2019 года и впервые достиг отметки в 100 тысяч регистраций. Примерно каждый сотый житель Швеции (население – 10,54 млн) запретил себе делать ставки.

Гемблеры могут самоисключиться от азартных игр на один, три или шесть месяцев, а также на неопределенный период с минимальным сроком отстранения на 12 месяцев.

Во время приостановки запрещены любые виды азартных игр, в том числе ставки на спорт, казино, тотализатор и лотереи. Самоисключение не может быть прекращено досрочно по инициативе игрока.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Нет тай-брейкам от Медведева, «Сочи» уделает СКА и сухая победа в АПЛ сегодня

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий