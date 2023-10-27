100 тысяч шведов внесли себя в реестр самоисключения от азартных игр – каждый сотый житель страны

100 тысяч гемблеров включены в шведский реестр самоисключения Spelpaus, сообщает CasinoNews.

Spelpaus работает с января 2019 года и впервые достиг отметки в 100 тысяч регистраций. Примерно каждый сотый житель Швеции (население – 10,54 млн) запретил себе делать ставки.

Гемблеры могут самоисключиться от азартных игр на один, три или шесть месяцев, а также на неопределенный период с минимальным сроком отстранения на 12 месяцев.

Во время приостановки запрещены любые виды азартных игр, в том числе ставки на спорт, казино, тотализатор и лотереи. Самоисключение не может быть прекращено досрочно по инициативе игрока.

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