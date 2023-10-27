Федерации и лиги России смогут получать данные о ставках спортсменов, тренеров и судьей

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Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) будет предоставлять спортивным федерациям и лигам информацию о пари, заключенных спортсменами, тренерами и судьями.

По данным ТАСС, соответствующее постановление подписано правительством РФ. Этим постановлением расширены полномочия регулятора.

ЕРАИ с 1 января 2024 года сможет предоставлять по запросам спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг России данные о ставках, которые заключили спортсмены, тренеры и судьи, участвующие в соревнованиях под эгидой этих федераций или лиг.

Регулятор также сможет приостанавливать и возобновлять перечисления целевых отчислений от букмекеров спортивным федерациям и лигам. Ранее ЕРАИ не мог приостанавливать такие отчисления.

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1 комментарий

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akakiysob10
Если такое произойдет, больше половины спортсменов отстранят.
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