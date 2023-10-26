42-летний житель Владимира почти год держал подпольное казино в кафе «Шаурма»

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Следственный комитет по Владимирской области раскрыл нелегальный игорный клуб в столице региона.

По информации «Зебра ТВ», 42-летний местный житель почти год – с мая 2021 по февраль 2022 – держал игровые автоматы в кафе «Шаурма».

По данным следствия, обвиняемый арендовал в кафе помещение, где поставил 6 игровых терминалов. Полицейские изъяли оборудование.

Житель Владимира обвиняется в незаконных организации и проведении азартных игр (ч.1 ст.171.2 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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3 комментария

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Кирилл Ткач
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте ставочников...
+8
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Максим Столбов
Владимирский централ
+3
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Йохан Чпохан
я точно на спортивном сайте?
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