42-летний житель Владимира почти год держал подпольное казино в кафе «Шаурма»

Следственный комитет по Владимирской области раскрыл нелегальный игорный клуб в столице региона.

По информации «Зебра ТВ», 42-летний местный житель почти год – с мая 2021 по февраль 2022 – держал игровые автоматы в кафе «Шаурма».

По данным следствия, обвиняемый арендовал в кафе помещение, где поставил 6 игровых терминалов. Полицейские изъяли оборудование.

Житель Владимира обвиняется в незаконных организации и проведении азартных игр (ч.1 ст.171.2 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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