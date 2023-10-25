Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне

Пропустит и Евро.

Сандро Тонали уже вот-вот отправится в бан. Объявление о решении ожидается в течение суток, но основные детали мы уже знаем от инсайдеров.

Фабрицио Романо подтвердил, что речь о 10 месяцах дисквалификации.

Кроме того, полузащитник «Ньюкасла» должен будет пройти курс реабилитации от азартных игр, как и Николо Фаджоли.

Выходит, что Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024 (если Италия туда попадет). Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», когда играл за клуб. А еще он сообщил следователям, что страдает лудоманией.

Признание и сотрудничество со следствием помогли снизить срок дисквалификации, но бан у Сандро все равно больше, чем семь месяцев Фаджоли: отягчающее обстоятельство в том, что Тонали ставил на игры своей команды.

Ставки на матчи «Милана» были ритуалом Тонали. Он грузил только на победы

Психотерапевт, занимающийся лечением Сандро Тонали от игровой зависимости, рассказал о болезни футболиста. И лучше прояснил хотя бы часть его мотивации:

«Эта патология может поразить любого, без исключения. Молодые игроки испытывают стресс и ответственность, связанные с внешним давлением и вниманием СМИ. Такие ситуации могут порождать тревогу, а дисфункциональным механизмом «лечения» тревоги может стать адреналин азартных игр. Это приводит к компульсивному поведению, которое они не могут контролировать и при котором выигрыш денег становится совершенно неважным.

У зависимого от азартных игр человека поведение носит ритуальный характер, он следует последовательности «удачи». Если Тонали достиг такого уровня вместе с этой проблемой, то, избавившись от нее, он сможет еще больше раскрыть свой потенциал и, возможно, стать лучше как футболист».

Не исключено, что до перехода в «Милан» футболист делал ставки на матчи «Брешии», за которую играл с 2017-го по 2021-й. Важно, что полузащитника сборной Италии не подозревают в договорных матчах, поскольку он всегда ставил только на победу своих команд.

Кроме того, у него нет долгов перед букмекерами и кредиторами, как у Николо Фаджоли.

«Ньюкасл» купил звезду, а теперь ее теряет. Что им делать?

«Ньюкасл» намерен судиться с «Миланом» из-за бана.

По данным Corriere dello Sport, английский клуб пригрозил иском на несколько миллионов евро, когда бан игрока вступит в силу. Источник сообщил, что «Ньюкасл» в ярости из-за того, что в июле заплатил за Тонали 64 млн евро и не сможет использовать его до конца сезона. Клуб АПЛ не будет платить игроку зарплату во время дисквалификации. Тонали получает около 8 млн евро чистыми за сезон.

Как уточнял в своем разборе Игорь Сергеев, теоретически есть более радикальный юридический ход: за грубые нарушения расторгнуть контракт и потребовать с игрока компенсации в судебном порядке (реальный ущерб, упущенная выгода). Практически любое трудовое соглашение включает пункт, в котором описываются проступки, за которые его можно расторгнуть в одностороннем порядке.

«Интересно то, что в стандартной форме контракта АПЛ прямо говорится о таких вещах, как допинг, но не говорится о ставках, — рассказал изданию The Athletic спортивный юрист Стивен Тейлор Хит. – Это означает, что вопрос будет заключаться в том, подпадают ли они под определение грубого проступка».

Парадокс: Тонали сыграл в ЛЧ, зная о дисквале! Потому что официального заявления о бане нет

Похоже, последний шанс «Ньюкасла» получить пользу от Тонали на поле в этом сезоне был в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Пока все детали – только из инсайдов, официального объявления о дисквалификации нет. И даже если бы оно появилось за минуту до начала матча, вступило бы в силу только со следующего дня, поэтому среда и игра ЛЧ были в безопасности.

Английские инсайдеры уточняют, что УЕФА был против участия Сандро в матче, но юридического механизма, который бы ограничивал клуб, не было.

Итальянец вышел на поле во втором тайме уже при 0:1, «Ньюкасл» и с ним не смог ничего исправить.

Тонали будет недоступен после объявления итальянских органов, ведущих дело. Хотя ожидается, что тренироваться с командой он сможет и по ходу бана.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster