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Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне

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Пропустит и Евро.

Сандро Тонали уже вот-вот отправится в бан. Объявление о решении ожидается в течение суток, но основные детали мы уже знаем от инсайдеров.

Фабрицио Романо подтвердил, что речь о 10 месяцах дисквалификации.

Кроме того, полузащитник «Ньюкасла» должен будет пройти курс реабилитации от азартных игр, как и Николо Фаджоли.

Выходит, что Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024 (если Италия туда попадет). Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», когда играл за клуб. А еще он сообщил следователям, что страдает лудоманией.

Признание и сотрудничество со следствием помогли снизить срок дисквалификации, но бан у Сандро все равно больше, чем семь месяцев Фаджоли: отягчающее обстоятельство в том, что Тонали ставил на игры своей команды.

Ставки на матчи «Милана» были ритуалом Тонали. Он грузил только на победы

Психотерапевт, занимающийся лечением Сандро Тонали от игровой зависимости, рассказал о болезни футболиста. И лучше прояснил хотя бы часть его мотивации:

«Эта патология может поразить любого, без исключения. Молодые игроки испытывают стресс и ответственность, связанные с внешним давлением и вниманием СМИ. Такие ситуации могут порождать тревогу, а дисфункциональным механизмом «лечения» тревоги может стать адреналин азартных игр. Это приводит к компульсивному поведению, которое они не могут контролировать и при котором выигрыш денег становится совершенно неважным.

У зависимого от азартных игр человека поведение носит ритуальный характер, он следует последовательности «удачи». Если Тонали достиг такого уровня вместе с этой проблемой, то, избавившись от нее, он сможет еще больше раскрыть свой потенциал и, возможно, стать лучше как футболист».

Не исключено, что до перехода в «Милан» футболист делал ставки на матчи «Брешии», за которую играл с 2017-го по 2021-й. Важно, что полузащитника сборной Италии не подозревают в договорных матчах, поскольку он всегда ставил только на победу своих команд.

Кроме того, у него нет долгов перед букмекерами и кредиторами, как у Николо Фаджоли.

«Ньюкасл» купил звезду, а теперь ее теряет. Что им делать?

«Ньюкасл» намерен судиться с «Миланом» из-за бана.

По данным Corriere dello Sport, английский клуб пригрозил иском на несколько миллионов евро, когда бан игрока вступит в силу. Источник сообщил, что «Ньюкасл» в ярости из-за того, что в июле заплатил за Тонали 64 млн евро и не сможет использовать его до конца сезона. Клуб АПЛ не будет платить игроку зарплату во время дисквалификации. Тонали получает около 8 млн евро чистыми за сезон.

Как уточнял в своем разборе Игорь Сергеев, теоретически есть более радикальный юридический ход: за грубые нарушения расторгнуть контракт и потребовать с игрока компенсации в судебном порядке (реальный ущерб, упущенная выгода). Практически любое трудовое соглашение включает пункт, в котором описываются проступки, за которые его можно расторгнуть в одностороннем порядке.

«Интересно то, что в стандартной форме контракта АПЛ прямо говорится о таких вещах, как допинг, но не говорится о ставках, — рассказал изданию The Athletic спортивный юрист Стивен Тейлор Хит. – Это означает, что вопрос будет заключаться в том, подпадают ли они под определение грубого проступка».

Парадокс: Тонали сыграл в ЛЧ, зная о дисквале! Потому что официального заявления о бане нет

Похоже, последний шанс «Ньюкасла» получить пользу от Тонали на поле в этом сезоне был в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Пока все детали – только из инсайдов, официального объявления о дисквалификации нет. И даже если бы оно появилось за минуту до начала матча, вступило бы в силу только со следующего дня, поэтому среда и игра ЛЧ были в безопасности.

Английские инсайдеры уточняют, что УЕФА был против участия Сандро в матче, но юридического механизма, который бы ограничивал клуб, не было.

Итальянец вышел на поле во втором тайме уже при 0:1, «Ньюкасл» и с ним не смог ничего исправить.

Тонали будет недоступен после объявления итальянских органов, ведущих дело. Хотя ожидается, что тренироваться с командой он сможет и по ходу бана.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тонали ставками очень подставил «Ньюкасл». Может ли клуб вернуть деньги?

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster

33 комментария

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igls54
Ставка на ПСЖ-Милан обязана зайти, иначе оголодает парень
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Берни Парент
Ставил только на победу своей команды. Так в этом же вся соль! Ведь он вдвойне старался на поле. Крутой парнишка. Да, лудоман, никто и не спорит, в том числе и сам Сандро, но смягчающие обстоятельства на лицо. Жаль его в данной, конкретной ситуации. Вот если бы ставил на поражение команды за которую играл, то тогда без вопросов-гнать в шею с пожизненным баном.
+62
-5
+57
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Тюменский медвежонок
Ответ DiZ0893
Это не лудомания, это кретинизм, ставь на все кроме футбола, но нет же , так ещё и на свою команду🤦‍♂️
вы сильно переоцениваете футболистов, а точнее даже спортсменов в целом, зачастую это действительно очень глупые люди, потому что кроме тренировок у них ничего в жизни не происходит (в плане интеллектуального развития), поэтому они раз за разом и совершают подобные ошибки, это не первый случай и далеко не последний
+44
-1
+43
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DiZ0893
Это не лудомания, это кретинизм, ставь на все кроме футбола, но нет же , так ещё и на свою команду🤦‍♂️
+40
-2
+38
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ппппочему
Ответ Берни Парент
Ставил только на победу своей команды. Так в этом же вся соль! Ведь он вдвойне старался на поле. Крутой парнишка. Да, лудоман, никто и не спорит, в том числе и сам Сандро, но смягчающие обстоятельства на лицо. Жаль его в данной, конкретной ситуации. Вот если бы ставил на поражение команды за которую играл, то тогда без вопросов-гнать в шею с пожизненным баном.
Несколько новостей было на этой неделе от инсайдеров разной степени паршивости, что он ставил на матчи, которые пропускал. Загруз на матчи своей команды - Это не смягчающее обстоятельство, а отягчающее, игрок имеет преимущество перед другими ставящими, поскольку в курсе внутренней кухни команды - формы игроков, травм, тактики на матч.
+19
-1
+18
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Cliff Booth
Ответ rwo-51
Мало. Китайские снукеристы куда более серьёзные баны получили за игру на ставках
Сейчас бы организацию договорных матчей с игрой на ставках сравнивать.
+17
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quadryk
Давай Сандро, стрельни сегодня ✌️
+9
0
+9
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Artmann
Ответ headmaster
Если сыграет сегодня и поможет принести 3 очка - то уже неплохо окупиться, ведь тогда у Ньюкасла будут шикарные шансы выйти в плей-офф ЛЧ
Тся!
+5
-1
+4
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Мазинье
Проиграл кучу денег на ставках и ещё теперь дисквалификацию получил.
+3
0
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Евгений Заботин
Глупость какая то. Одно дело ставишь на поражение своей команды и сливаешь матч, чтобы выиграть деньги. И другое когда ставит на победу, которой и так должны добиваться, а тут еще и заработать на том что и так должен делать. Что плохого в этом?!
+13
-10
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Khrom-1970
Ответ Мазинье
Проиграл кучу денег на ставках и ещё теперь дисквалификацию получил.
Милан чаще выигрывал..с такой статой,Сандро должен быть в плюсе)).
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Katya Andreychuk
прощальный матч легенды. спасибо за всё. ждём снова.
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romankoucher
В чем проблема ставить на себя или свою команду? Может хватит уже дебилизма
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CJ7
А все удивлялись почему Милан продал свою звезду
Итальянская схема
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Алексей Тарасюк
У него будет плохой депрессивный настрой, я б лучше его не выпускал
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Artem Luboyar
Ответ romankoucher
В чем проблема ставить на себя или свою команду? Может хватит уже дебилизма
Букмекерам не нравится, когда играют не по их правилам)
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Genriwhite
Ответ DiZ0893
Это не лудомания, это кретинизм, ставь на все кроме футбола, но нет же , так ещё и на свою команду🤦‍♂️
Ну типо болезнь. Это как когда сопли начинают идти и ты ничего не сделаешь потому что это вирус и от тебя ничего не зависит.
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Ответ Берни Парент
Ставил только на победу своей команды. Так в этом же вся соль! Ведь он вдвойне старался на поле. Крутой парнишка. Да, лудоман, никто и не спорит, в том числе и сам Сандро, но смягчающие обстоятельства на лицо. Жаль его в данной, конкретной ситуации. Вот если бы ставил на поражение команды за которую играл, то тогда без вопросов-гнать в шею с пожизненным баном.
Да никакой он не лудоман,зависимостью прикрылся,чтобы жалели его.Он просто алчный кре…тин.
+5
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Balt
Ответ quadryk
Давай Сандро, стрельни сегодня ✌️
Он уже стрельнул себе в ногу. Хватит с него, пусть подлечится, всё переосмыслит.
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Рокко Сиффредди
Ответ quadryk
Давай Сандро, стрельни сегодня ✌️
По своим
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tampa-bay
Потому я никогда не сделаю ставку
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Amico Megobari ®
вчера он поставил на поражение Ньюкасла и свой выход во втором тайме, тренер в доле
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Столичный Чел
Я одного не понимаю.
А что буки принимают большие ставки?
Он же ведь не по 10 евро ставил и даже 100 и не 1000.
Уверен что даже 10000 евро ему ставить было бы неинтересно.
Даже если двойной кэф против Интера, Наполи или Юве это же смешно ставить 10000 чтобы выиграть 20000 при том, что в неделю человек зарабатывал в Милане около 150 тысяч.
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bestttttttofthebest
Будет уроком футболисту)
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Рашпель793
Так глупо сезон слить это конечно сильно.
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