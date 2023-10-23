Медведев ни разу не защищал титул. В Вене это может случить впервые – россиянин идет фаворитом

Даниил Медведев идет главным фаворитом турнира в Вене у букмекеров.

27-летний россиянин выиграл 20 титулов за карьеру – и все разные. Он ни разу не выигрывал один турнир хотя бы два раза.

В Вене ситуация может измениться. После прошлогодней победы Медведев идет фаворитом соревнований за 3.80. Далее идут Янник Синнер (5.00), Александр Зверев (7.50), Андрей Рублев (8.50) и Стефанос Циципас (10.0).

Новак Джокович и Карлос Алькарас пропустят турнир, который стартует 23 октября.

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