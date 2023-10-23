Гемблинг-компании входят в топ-3 по утечкам данных в России
Игорный бизнес занимает третье место в России по случаям хищения данных хакерами.
Данные исследования предоставила группа компаний «Солар», специализирующаяся на разработке систем кибербезопасности.
«С утечками информации чаще всего сталкиваются компании из сферы ритейла (37%), финансового сектора (20%) и игровой индустрии (10%).
Общий объем опубликованных данных составляет 91,8 ТБ. Даже потери 5% конфиденциальных данных от утечек достаточно, чтобы компания утратила лидирующие позиции на рынке.
Репутационные потери не поддаются прогнозированию и тесно связаны с финансовыми, т.к. оказывают прямое воздействие на снижение доходов из-за негативного восприятия компании.
По оценкам экспертов ГК «Солар», более 55% расходов на ликвидацию последствий таких инцидентов в организациях тратятся именно на решение проблем, связанных с репутационным потерями», – сказано в отчете «Солар».
По данным исследования, крупный бизнес и государственный сегмент теряют от одной утечки в среднем 5,5 млн рублей.
«Тоттенхэм» забьет много, «Кадис» научит играть до перерыва, а Бердыев упрется на выезде. Разогреваемся перед еврокубками
Комментарии