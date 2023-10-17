Роналду отличился 40 раз в 2023-м. Букмекеры начали принимать ставки на его гол на Евро-2024

Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024.

Форвард «Аль-Насра» забил 40 мячей в 2023 году за клуб и сборную, а также обновил свой рекорд по голам в отборах чемпионата Европы (40).

Букмекеры уже начали принимать ставки на результативные действия Роналду на Евро-2024. Поставить на гол 38-летнего португальца можно за 1.85. Обратная ставка идет с таким же коэффициентом.

Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы (14 голов) и рекордсмен по количеству Евро, на которых он забивал (5).

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