Роналду забил 40 голов в отборах к Евро – это рекорд. В нынешней квалификации у Лукаку на гол больше

Теги Криштиану Роналду Робби Кин Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду забил 40 голов в отборочных турнирах к Евро.

38-летний форвард «Аль-Насра» забил с пенальти и с игры в ворота Боснии и Герцеговины в матче квалификации Евро-2024 (4:0, первый тайм).

После дубля на счету Роналду стало 40 голов в квалификации чемпионатов Европы за карьеру в 42 матчах. Он рекордсмен по этому показателю. У ирландца Робби Кина 23 гола в 44 играх.

В квалификации Евро-2024 португалец забил 9 голов. Его опережает лишь Ромелу Лукаку (10) из сборной Бельгии.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

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67 комментариев

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Дядя ТУРА
как же мешает Криштиану сборной Португалии
+112
-20
+92
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Товарищ Наркотик
Так Роналду ещё и лучший бомбардир в истории Евро. Плюсом имеет титул, серебро-2004 и бронзу-2012.
Король ЛЧ и Чемпионатов Европы
+75
-16
+59
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Direct free kick
Ответ Дядя ТУРА
как же мешает Криштиану сборной Португалии
только по версии юнивёрсала1000 и эскортного мнения
+51
-10
+41
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Enchanter WIZZARD
У Криша 40 голов, у второго места 23! Отрыв космос
Вспоминаю плей офф ЛЧ со стадии 1/4 и выше
Роналду -42
Мюллер - 18
Какой-то аргентинец - 16
+49
-18
+31
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Денис Ширинов
Бургер забил с левых пенок 5 на чм, это рекорд
+37
-18
+19
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Birkin
Ответ Диванный эксперт
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все впереди, ему и сорока нет
+20
-5
+15
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Хызыр
Давно надо было Сантуша гнать, португалы реально в машину превратились, просто не чувствуют никого
+19
-5
+14
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MajestySport
Ну здесь нечего добавить, только овации.
+17
-8
+9
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фк кабинет
В 38 лет унижает моего кумира Лео Месси.
+23
-15
+8
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
+24
-16
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Муслим адам
Ответ Человек1991
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может ты уже определишься пенальти это гол или не гол? или для васто легко и сможете забить 100+ пенальти ну серьёзно пенальти это гол, для вас фанов месси везде виноват роналду 🤣
+8
-2
+6
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Alex Rhea
Ответ Диванный эксперт
Да поздно как бы. У Месси 4 звания лучших на турнирах национальной сборной. Не догнать
ох вот уж этим не кичились бы персофаны, помним эту липу 2014. За Копами не слежу, сори, лучше смотреть Лигу Конференций или Чемпионшип - уровень там лучше.
+10
-5
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Штаны Габора Кирая
Одно слово - Величайший.
+14
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Муслим адам
Ответ Человек1991
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а ты у нас величайший судья который считал всё офсайды и знаешь лучше проф? и да пенальти это гол как не как
+6
-2
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nikolai2011
Ответ suka1989
Ну в матчах из 2 сотни и Сапогов бы не мешал португальцам
из второй сотни там только Лихтенштейн
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scaryclown/
Криш король отборочных турниров,жаль что на основных он очень блекло выглядит,либо уровня не хватает либо психологические проблемы у него.
+6
-3
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Блуждающий странник
Ответ Хызыр
Давно надо было Сантуша гнать, португалы реально в машину превратились, просто не чувствуют никого
Не чувствуют Люксембург, Лихтенштейн, Исландию, Боснию. Все команды в своих худших формах за долгое время, ни одного соперника
Поражаюсь умению обитателей спортса превозносить результаты отборочных игр в таких группах. Или на евро португальцы также будут не позволять бить по своим воротам и забивать по 5+ мячей? )
При чем как только Португалия проиграет на Евро эти же авторы, кричащие о том какой физрук Сантуш будут поливать Мартинеса. Сантуш пока единственный тренер сборной Португалии с трофеями)

И по мнению экспертов Сантуш с трофеями хуже чем Мартинес с нулем трофеев со сборной Бельгии за долгие годы чисто из-за того, что один из лучших составов мира громит аутсайдеров
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Роман
Ответ atomio
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А судейские Барселоны?
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Пикачу82
Ответ Никита Смолов
С такой группой смерти конечно тяжеловато было, но он справился 😉
Чувак, Кришу 38! 38 лет и он забивает не кому-то там а европейским сборным! Многие в 38 на 5 этаж без отдышки подняться не могут а он играет на топ уровне!
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Остап Бендер
У Лукаку больше!
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Веселый денек
Продублирую:
Гол+пас топ10 командам мира без пенальти и товарняков:
Роналду - 12 г/п
Месси - 4 г/п
Рекорд по голам со штрафньіх на уровне сборних принадлежит Роналду
Рекорд по голам с пенальти на уровне сборних принадлежит Месси
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Alex Rhea
Ответ фк кабинет
В 38 лет унижает моего кумира Лео Месси.
соболезнования, ещё лет 7 терпеть это Вам
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Ложный Латераль
Смешно, что какой то середняк пытался заставить его что то доказывать на тренировках)) Время всё расставляет по местам)
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Xm.md
Лучший
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ML26
Ответ Диванный эксперт
Да поздно как бы. У Месси 4 звания лучших на турнирах национальной сборной. Не догнать
Самый липовый золотой мяч чм — в 2014 году. 0+1 в плей-офф и полностью проваленные поздние раунды. Нойер, Мюллер или любой другой игрок сб. Германии заслужил его больше, но меське дали шоб он не ныл)
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