Роналду забил 40 голов в отборах к Евро – это рекорд. В нынешней квалификации у Лукаку на гол больше
Криштиану Роналду забил 40 голов в отборочных турнирах к Евро.
38-летний форвард «Аль-Насра» забил с пенальти и с игры в ворота Боснии и Герцеговины в матче квалификации Евро-2024 (4:0, первый тайм).
После дубля на счету Роналду стало 40 голов в квалификации чемпионатов Европы за карьеру в 42 матчах. Он рекордсмен по этому показателю. У ирландца Робби Кина 23 гола в 44 играх.
В квалификации Евро-2024 португалец забил 9 голов. Его опережает лишь Ромелу Лукаку (10) из сборной Бельгии.
Подробная статистика Роналду доступна здесь.
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Король ЛЧ и Чемпионатов Европы
Вспоминаю плей офф ЛЧ со стадии 1/4 и выше
Роналду -42
Мюллер - 18
Какой-то аргентинец - 16
Поражаюсь умению обитателей спортса превозносить результаты отборочных игр в таких группах. Или на евро португальцы также будут не позволять бить по своим воротам и забивать по 5+ мячей? )
При чем как только Португалия проиграет на Евро эти же авторы, кричащие о том какой физрук Сантуш будут поливать Мартинеса. Сантуш пока единственный тренер сборной Португалии с трофеями)
И по мнению экспертов Сантуш с трофеями хуже чем Мартинес с нулем трофеев со сборной Бельгии за долгие годы чисто из-за того, что один из лучших составов мира громит аутсайдеров
Гол+пас топ10 командам мира без пенальти и товарняков:
Роналду - 12 г/п
Месси - 4 г/п
Рекорд по голам со штрафньіх на уровне сборних принадлежит Роналду
Рекорд по голам с пенальти на уровне сборних принадлежит Месси