Роналду забил 40 голов в отборах к Евро – это рекорд. В нынешней квалификации у Лукаку на гол больше

Криштиану Роналду забил 40 голов в отборочных турнирах к Евро.

38-летний форвард « » забил с пенальти и с игры в ворота Боснии и Герцеговины в матче квалификации Евро-2024 (4:0, первый тайм).

После дубля на счету стало 40 голов в квалификации чемпионатов Европы за карьеру в 42 матчах. Он рекордсмен по этому показателю. У ирландца 23 гола в 44 играх.

В квалификации Евро-2024 португалец забил 9 голов. Его опережает лишь (10) из сборной Бельгии.

Подробная статистика Роналду доступна здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию