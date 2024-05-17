Салернитана – Верона: прогноз на матч 20 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 20 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ареки, Салерно

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Ситуация команд перед матчем

Салернитана занимает последнее место в турнирной таблице и испытывает трудности, не побеждая в 18 последних матчах. Верона, в свою очередь, находится в середине таблицы и также испытывает проблемы в обороне, пропустив в последних трех матчах.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Обе команды имеют трудности в обороне, но их атакующий потенциал также ограничен. Учитывая их последние результаты и статистику, вероятно, что этот матч не будет богат на голы.

Статистика и ключевые моменты

  • Салернитана не побеждала в 18 последних матчах и пропустила 12 голов за последние 5 игр.
  • Верона пропустила в 3 последних матчах и забила 6 голов за последние 5 игр.
  • Учитывая проблемы обеих команд в обороне и низкий атакующий потенциал, вероятно, что этот матч будет низкоголевым.

Рекомендация: Прогноз на ТМ2,5 за коэффициент 1.95.

Коэффициенты:

  • П1 – 4,9
  • Х – 3,85
  • П2 – 1,7

Где смотреть матч Салернитана – Верона

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Салернитана – Верона
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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