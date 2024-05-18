Балтика – Локомотив: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ростех-Арена, Калининград

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На стадионе «Калининград» встречаются команды «Балтика» и «Локомотив», каждая из которых имеет свои цели и амбиции.

Анализ «Балтики»

Под руководством Сергея Игнашевича «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице с 26 очками после 29 туров. Команда показывает нестабильные результаты: проигрывает в последних трех матчах, однако забивает в каждом из последних семи.

Бомбардиром команды является Анхело Энрикес, который забил 9 голов в 32 матчах. Он будет ключевым игроком в атаке «Балтики», которая в последних пяти матчах забила 6 голов, но также пропустила 7.

Последние игры:

Ростов – Балтика 2:1

Балтика – Спартак 1:0

Балтика – Динамо 2:3

Урал – Балтика 2:1

Ростов – Балтика 0:1

Анализ «Локомотива»

Под руководством Михаила Галактионова «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице с 50 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты, побеждая в трех последних матчах.

Лидером в атаке является Наир Тикнизян, забивший 9 голов в 27 матчах. «Локомотив» также показывает неплохие результаты в обороне, не пропустив в трех последних матчах.

Последние игры:

Локомотив – Факел 2:0

Оренбург – Локомотив 0:2

Локомотив – Ростов 1:0

Спартак – Локомотив 3:2

Пари НН – Локомотив 2:3

Прогноз

Хотя «Балтика» продемонстрировала атакующий потенциал, ее недостаточная стабильность в обороне могла бы быть слабым местом против столь сильного соперника, как «Локомотив». Учитывая текущую форму и класс игроков, предполагается, что «Локомотив» имеет преимущество.

Рекомендация: Победа хозяев за коэффициент 2.35

Коэффициенты:

П1 – 2,35

Х – 3,55

П2 – 2,9

Где смотреть матч Балтика – Локомотив

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