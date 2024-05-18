Балтика – Локомотив: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Ростех-Арена, Калининград
💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч
На стадионе «Калининград» встречаются команды «Балтика» и «Локомотив», каждая из которых имеет свои цели и амбиции.
Анализ «Балтики»
Под руководством Сергея Игнашевича «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице с 26 очками после 29 туров. Команда показывает нестабильные результаты: проигрывает в последних трех матчах, однако забивает в каждом из последних семи.
Бомбардиром команды является Анхело Энрикес, который забил 9 голов в 32 матчах. Он будет ключевым игроком в атаке «Балтики», которая в последних пяти матчах забила 6 голов, но также пропустила 7.
Последние игры:
- Ростов – Балтика 2:1
- Балтика – Спартак 1:0
- Балтика – Динамо 2:3
- Урал – Балтика 2:1
- Ростов – Балтика 0:1
Анализ «Локомотива»
Под руководством Михаила Галактионова «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице с 50 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты, побеждая в трех последних матчах.
Лидером в атаке является Наир Тикнизян, забивший 9 голов в 27 матчах. «Локомотив» также показывает неплохие результаты в обороне, не пропустив в трех последних матчах.
Последние игры:
- Локомотив – Факел 2:0
- Оренбург – Локомотив 0:2
- Локомотив – Ростов 1:0
- Спартак – Локомотив 3:2
- Пари НН – Локомотив 2:3
Прогноз
Хотя «Балтика» продемонстрировала атакующий потенциал, ее недостаточная стабильность в обороне могла бы быть слабым местом против столь сильного соперника, как «Локомотив». Учитывая текущую форму и класс игроков, предполагается, что «Локомотив» имеет преимущество.
Рекомендация: Победа хозяев за коэффициент 2.35
Коэффициенты:
- П1 – 2,35
- Х – 3,55
- П2 – 2,9
Где смотреть матч Балтика – Локомотив
Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч
- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Стадион Калининград»