Оренбург – Спартак: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ

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Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Газовик, Оренбург

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Матч 30 тура Российской Премьер-лиги между Оренбургом и Спартаком пройдет на стадионе Газовик 25 мая 2024 года. Давайте рассмотрим текущую форму команд и их шансы на победу.

Оренбург

Под руководством Давида Деограсии, Оренбург занимает 12 место в турнирной таблице с 30 очками. Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в защите. В последних 7 матчах Оренбург неизменно пропускает, что указывает на слабую оборону. Последние результаты команды:

  • Урал – Оренбург, 3:3
  • Оренбург – Локомотив, 0:2
  • Оренбург – Крылья Советов, 2:1
  • Ростов – Оренбург, 2:1
  • Оренбург – Динамо, 1:2

Лучший бомбардир команды Дмитрий Воробьев забил 7 голов в 26 матчах. В последних 5 играх Оренбург забил 7 голов и пропустил 10, что подчеркивает проблемы в защите.

Спартак

Спартак под руководством Владимира Слишковича занимает 5 место с 49 очками. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в последних 6 матчах. Спартак демонстрирует надежную игру в обороне и эффективную атаку. Последние результаты команды:

  • Спартак – Рубин, 3:1
  • Балтика – Спартак, 1:0
  • Спартак – Краснодар, 1:0
  • Пари НН – Спартак, 0:0
  • Динамо – Спартак, 0:2

Лучший бомбардир команды Александр Соболев забил 10 голов в 32 матчах. В последних 5 играх Спартак забил 6 голов и пропустил всего 2, что свидетельствует о стабильной обороне и уверенной атаке.

Обоснование прогноза

Анализируя текущую форму и статистику команд, Спартак имеет явное преимущество. Команда демонстрирует более стабильную игру, особенно в обороне, в то время как Оренбург имеет проблемы в защите и нестабильные результаты. Спартак также находится на высоком 5 месте в турнирной таблице, что подчеркивает их высокую мотивацию и стремление к победе.

Учитывая текущую форму команд и их статистику, наиболее вероятным исходом является победа Спартака в этом матче.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.5

Коэффициенты:

  • П1 – 2,5
  • Х – 3,85
  • П2 – 2,5

Где смотреть матч Оренбург – Спартак

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Оренбург – Спартак
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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