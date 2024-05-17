Болонья – Ювентус: прогноз на матч 20 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 20 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ренато Далль′Ара

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Матч между Болоньей и Ювентусом в рамках 37 тура итальянской Серии А обещает быть захватывающим. Обе команды находятся в отличной форме и занимают высокие позиции в турнирной таблице. Болонья занимает 3-е место с 67 очками, Ювентус — 4-е с тем же количеством очков. Ниже представлен подробный анализ предстоящего поединка с прогнозом.

Болонья

  • Текущее положение: 3-е место, 67 очков
  • Результат последней игры: Победа над Наполи со счетом 2:0
  • Форма: Болонья не проигрывает в 8 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 2.
  • Лучший бомбардир: Джошуа Зиркзее, 12 голов в 37 матчах.

Статистика сезона:

  • Матчей сыграно: 36
  • Побед: 18
  • Ничьих: 13
  • Поражений: 5
  • Голов забито: 48
  • Голов пропущено: 26

Последние 5 игр:

  1. Наполи – Болонья, 0:2
  2. Торино – Болонья, 0:0
  3. Болонья – Удинезе, 1:1
  4. Рома – Болонья, 1:3
  5. Болонья – Монца, 0:0

Ювентус

  • Текущее положение: 4-е место, 67 очков
  • Результат последней игры: Ничья с Салернитаной со счетом 1:1
  • Форма: Ювентус играет вничью в 5 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 4 гола и пропустила 4.
  • Лучший бомбардир: Душан Влахович, 17 голов в 35 матчах.

Статистика сезона:

  • Матчей сыграно: 36
  • Побед: 18
  • Ничьих: 13
  • Поражений: 5
  • Голов забито: 48
  • Голов пропущено: 30

Последние 5 игр:

  1. Аталанта – Ювентус, 0:1 (Кубок)
  2. Ювентус – Салернитана, 1:1
  3. Рома – Ювентус, 1:1
  4. Ювентус – Милан, 0:0
  5. Лацио – Ювентус, 2:1 (Кубок)

Факты и статистика

  • Болонья не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Ювентус не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
  • Ювентус забивает в 16 последних матчах против Болоньи.
  • В последних 5 играх Болонья пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • В последних 5 играх Ювентус забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Прогноз

Болонья демонстрирует стабильную игру в обороне и результативность в атаке, в то время как Ювентус находится в серии ничьих и показывает среднюю результативность. Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативный матч.

Прогноз: ТБ2,5 — Обе команды имеют хорошие атакующие показатели и склонны к результативным матчам.

Рекомендация: Прогноз на на ТБ2,5 за коэффициент 2.00

Коэффициенты:

  • П1 – 2,6
  • Х – 3,1
  • П2 – 3,1

Где смотреть матч Болонья – Ювентус

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Болонья – Ювентус
Дата проведения
20 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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