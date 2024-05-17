Болонья – Ювентус: прогноз на матч 20 мая 2024, Серия А
Дата матча: 20 мая 2024 года
Место проведения: стадион Ренато Далль′Ара
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Матч между Болоньей и Ювентусом в рамках 37 тура итальянской Серии А обещает быть захватывающим. Обе команды находятся в отличной форме и занимают высокие позиции в турнирной таблице. Болонья занимает 3-е место с 67 очками, Ювентус — 4-е с тем же количеством очков. Ниже представлен подробный анализ предстоящего поединка с прогнозом.
Болонья
- Текущее положение: 3-е место, 67 очков
- Результат последней игры: Победа над Наполи со счетом 2:0
- Форма: Болонья не проигрывает в 8 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 2.
- Лучший бомбардир: Джошуа Зиркзее, 12 голов в 37 матчах.
Статистика сезона:
- Матчей сыграно: 36
- Побед: 18
- Ничьих: 13
- Поражений: 5
- Голов забито: 48
- Голов пропущено: 26
Последние 5 игр:
- Наполи – Болонья, 0:2
- Торино – Болонья, 0:0
- Болонья – Удинезе, 1:1
- Рома – Болонья, 1:3
- Болонья – Монца, 0:0
Ювентус
- Текущее положение: 4-е место, 67 очков
- Результат последней игры: Ничья с Салернитаной со счетом 1:1
- Форма: Ювентус играет вничью в 5 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 4 гола и пропустила 4.
- Лучший бомбардир: Душан Влахович, 17 голов в 35 матчах.
Статистика сезона:
- Матчей сыграно: 36
- Побед: 18
- Ничьих: 13
- Поражений: 5
- Голов забито: 48
- Голов пропущено: 30
Последние 5 игр:
- Аталанта – Ювентус, 0:1 (Кубок)
- Ювентус – Салернитана, 1:1
- Рома – Ювентус, 1:1
- Ювентус – Милан, 0:0
- Лацио – Ювентус, 2:1 (Кубок)
Факты и статистика
- Болонья не проигрывает в 8 последних матчах.
- Ювентус не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
- Ювентус забивает в 16 последних матчах против Болоньи.
- В последних 5 играх Болонья пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
- В последних 5 играх Ювентус забивает в среднем 0.80 гола за игру.
Прогноз
Болонья демонстрирует стабильную игру в обороне и результативность в атаке, в то время как Ювентус находится в серии ничьих и показывает среднюю результативность. Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативный матч.
Прогноз: ТБ2,5 — Обе команды имеют хорошие атакующие показатели и склонны к результативным матчам.
Рекомендация: Прогноз на на ТБ2,5 за коэффициент 2.00
Коэффициенты:
- П1 – 2,6
- Х – 3,1
- П2 – 3,1
Где смотреть матч Болонья – Ювентус
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- Дата проведения
- 20 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»