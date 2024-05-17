Болонья – Ювентус: прогноз на матч 20 мая 2024, Серия А

Дата матча: 20 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ренато Далль′Ара

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Матч между Болоньей и Ювентусом в рамках 37 тура итальянской Серии А обещает быть захватывающим. Обе команды находятся в отличной форме и занимают высокие позиции в турнирной таблице. Болонья занимает 3-е место с 67 очками, Ювентус — 4-е с тем же количеством очков. Ниже представлен подробный анализ предстоящего поединка с прогнозом.

Болонья

Текущее положение: 3-е место, 67 очков

3-е место, 67 очков Результат последней игры: Победа над Наполи со счетом 2:0

Победа над Наполи со счетом 2:0 Форма: Болонья не проигрывает в 8 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 2.

Болонья не проигрывает в 8 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 2. Лучший бомбардир: Джошуа Зиркзее, 12 голов в 37 матчах.

Статистика сезона:

Матчей сыграно: 36

Побед: 18

Ничьих: 13

Поражений: 5

Голов забито: 48

Голов пропущено: 26

Последние 5 игр:

Наполи – Болонья, 0:2 Торино – Болонья, 0:0 Болонья – Удинезе, 1:1 Рома – Болонья, 1:3 Болонья – Монца, 0:0

Ювентус

Текущее положение: 4-е место, 67 очков

4-е место, 67 очков Результат последней игры: Ничья с Салернитаной со счетом 1:1

Ничья с Салернитаной со счетом 1:1 Форма: Ювентус играет вничью в 5 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 4 гола и пропустила 4.

Ювентус играет вничью в 5 последних матчах Серии А. В последних 5 играх команда забила 4 гола и пропустила 4. Лучший бомбардир: Душан Влахович, 17 голов в 35 матчах.

Статистика сезона:

Матчей сыграно: 36

Побед: 18

Ничьих: 13

Поражений: 5

Голов забито: 48

Голов пропущено: 30

Последние 5 игр:

Аталанта – Ювентус, 0:1 (Кубок) Ювентус – Салернитана, 1:1 Рома – Ювентус, 1:1 Ювентус – Милан, 0:0 Лацио – Ювентус, 2:1 (Кубок)

Факты и статистика

Болонья не проигрывает в 8 последних матчах.

Ювентус не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Ювентус забивает в 16 последних матчах против Болоньи.

В последних 5 играх Болонья пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

В последних 5 играх Ювентус забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Прогноз

Болонья демонстрирует стабильную игру в обороне и результативность в атаке, в то время как Ювентус находится в серии ничьих и показывает среднюю результативность. Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативный матч.

Прогноз: ТБ2,5 — Обе команды имеют хорошие атакующие показатели и склонны к результативным матчам.

Рекомендация: Прогноз на на ТБ2,5 за коэффициент 2.00

Коэффициенты:

П1 – 2,6

Х – 3,1

П2 – 3,1

Где смотреть матч Болонья – Ювентус

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