Факел – Ахмат: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ

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Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Центральный стадион профсоюзов

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На Центральном стадионе профсоюзов встретятся команды «Факел» и «Ахмат», каждая из которых будет стремиться к победе, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.

Анализ «Факела»

Под руководством Игоря Черевченко «Факел» занимает 13-е место с 29 очками после 29 туров. Они испытывают сложности в последних матчах, не побеждая в последних девяти играх и забивая всего 1 гол в последних 5 матчах. Несмотря на это, они демонстрировали стабильную игру в обороне, пропустив всего 4 гола за этот период.

Лучшим бомбардиром команды является Евгений Марков, забивший 9 голов в 31 матче. Он будет ключевым игроком в атаке «Факела», который будет стремиться разблокировать оборону соперника.

Последние игры:

  • Локомотив – Факел 2:0
  • Факел – Урал 0:0
  • Факел – Зенит 1:1
  • Сочи – Факел 0:0
  • Факел – Крылья Советов 0:1

Анализ «Ахмата»

Под руководством Магомеда Адиева «Ахмат» занимает 10-е место с 35 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты в последних матчах, забивая в семи из последних семи игр. Они также имеют высокий уровень голов, забив 10 голов за последние 5 матчей.

Лидером команды в атаке является Мохамед Конате, забивший 12 голов в 32 матчах. «Ахмат» показывает улучшение в обороне, пропустив всего 6 голов за последние 5 матчей.

Последние игры:

  • Ахмат – Зенит 1:5
  • Крылья Советов – Ахмат 0:2
  • Краснодар – Ахмат 0:1
  • Ахмат – Пари НН 5:1
  • Ахмат – Сочи 1:0

Прогноз

С учетом текущей формы и результатов, «Ахмат» выглядит более убедительно. Они имеют более сильный состав и демонстрировали более стабильные результаты в последних матчах, как в атаке, так и в обороне.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 1.62

Коэффициенты:

  • П1 – 1,62
  • Х – 4,05
  • П2 – 5,3

Где смотреть матч Факел – Ахмат

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Факел – Ахмат
Дата проведения
25 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
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