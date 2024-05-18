Факел – Ахмат: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Центральный стадион профсоюзов
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На Центральном стадионе профсоюзов встретятся команды «Факел» и «Ахмат», каждая из которых будет стремиться к победе, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.
Анализ «Факела»
Под руководством Игоря Черевченко «Факел» занимает 13-е место с 29 очками после 29 туров. Они испытывают сложности в последних матчах, не побеждая в последних девяти играх и забивая всего 1 гол в последних 5 матчах. Несмотря на это, они демонстрировали стабильную игру в обороне, пропустив всего 4 гола за этот период.
Лучшим бомбардиром команды является Евгений Марков, забивший 9 голов в 31 матче. Он будет ключевым игроком в атаке «Факела», который будет стремиться разблокировать оборону соперника.
Последние игры:
- Локомотив – Факел 2:0
- Факел – Урал 0:0
- Факел – Зенит 1:1
- Сочи – Факел 0:0
- Факел – Крылья Советов 0:1
Анализ «Ахмата»
Под руководством Магомеда Адиева «Ахмат» занимает 10-е место с 35 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты в последних матчах, забивая в семи из последних семи игр. Они также имеют высокий уровень голов, забив 10 голов за последние 5 матчей.
Лидером команды в атаке является Мохамед Конате, забивший 12 голов в 32 матчах. «Ахмат» показывает улучшение в обороне, пропустив всего 6 голов за последние 5 матчей.
Последние игры:
- Ахмат – Зенит 1:5
- Крылья Советов – Ахмат 0:2
- Краснодар – Ахмат 0:1
- Ахмат – Пари НН 5:1
- Ахмат – Сочи 1:0
Прогноз
С учетом текущей формы и результатов, «Ахмат» выглядит более убедительно. Они имеют более сильный состав и демонстрировали более стабильные результаты в последних матчах, как в атаке, так и в обороне.
Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 1.62
Коэффициенты:
- П1 – 1,62
- Х – 4,05
- П2 – 5,3
Где смотреть матч Факел – Ахмат
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- Дата проведения
- 25 мая, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»