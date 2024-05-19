Крылья Советов – Пари НН: прогноз на матч 25 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Самара-Арена

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Анализ команд

Крылья Советов занимают 9-е место в турнирной таблице с 40 очками после 29 туров. Команда одержала 11 побед, сыграла 7 ничьих и потерпела 11 поражений. В последней игре Крылья Советов потерпели разгромное поражение от Динамо со счетом 1:4. За последние 5 матчей команда забила 3 гола и пропустила 8, что указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне.

Лучший бомбардир команды — Бенхамин Гарре, забивший 8 голов в 22 матчах. Крылья Советов проигрывают в 3 последних матчах, пропуская в каждом из них.

Пари НН находятся на 14-м месте в турнирной таблице с 29 очками после 29 туров. Команда одержала 8 побед, сыграла 5 ничьих и потерпела 16 поражений. В последней игре Пари НН потерпели разгромное поражение от ЦСКА со счетом 2:6. За последние 5 матчей команда забила 6 голов и пропустила 20, что свидетельствует о катастрофической обороне.

Лучший бомбардир команды — Николай Калинский, забивший 7 голов в 30 матчах. Пари НН не выигрывает в 9 последних матчах, демонстрируя серьезный кризис.

Важные факты и статистика

Крылья Советов побеждают в 3 последних очных матчах дома против Пари НН.

Пари НН забивает в 3 последних матчах против Крыльев Советов.

Пари НН пропускает в 8 из 10 последних матчей.

В последних 5 играх Пари НН пропускает в среднем 4 гола за игру.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, Крылья Советов, несмотря на недавние поражения, выглядят более уверенно по сравнению с Пари НН, которые испытывают серьезные проблемы в обороне и не могут победить в 9 последних матчах. Дополнительным фактором является статистика личных встреч, где Крылья Советов побеждают в 3 последних матчах дома против Пари НН.

Рекомендация: Прогноз на победу Крылья Советов за коэффициент 1.88

Коэффициенты от букмекера

П1 (Победа Крылья Советов) — 1.88

X (Ничья) — 4.00

П2 (Победа Пари НН) — 3.70

Где смотреть матч Крылья Советов – Пари НН

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