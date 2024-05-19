«Галатасараю» достаточно ничьей в дерби против «Фенербахче», чтобы завоевать чемпионство

«Галатасарай» сыграет в дерби с «Фенербахче» в 37-м туре чемпионата Турции.

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи за 2.32. На гостей предлагают коэффициент 2.90, ничья идет за 3.80.

«Галатасарай» возглавляет таблицу, «Фенербахче» занимает 2-ю строчку и отстает на 6 очков. Хозяевам достаточно ничьей в дерби, чтобы завоевать чемпионство. Всего у них 23 победы в турецкой Суперлиге – больше всех в истории страны.

Матч пройдет 19 мая. Начало – 19:00 мск.