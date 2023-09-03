«Арсенал» — «Ман Юнайтед»: как ставят игроки БЕТСИТИ?

3-го августа лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в центральном в матче 4-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 18:30.

Прошлый тур стал настоящим испытанием для обеих команд. «Арсенал» дома драматично сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), а «Ман Юнайтед» кинематографично обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2 – к 4-й минуте команда Эрика тен Хага уступала 0:2.

Стоит ли ждать яркой игры от команд в очном противостоянии? Статистика говорит, что да. В четырех последних матчах из пяти «Арсенал» и «МЮ» пробивали ТБ 3.5. Поставить на аналогичный исход в грядущей игре компания БЕТСИТИ предлагает за кэф 2.40. Интересно, что со счетом 0:0 команды не заканчивают с 2021 года – пять матчей подряд.

Фаворитом встречи аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал». На лондонцев можно поставить с коэффициентом 1.75. Ничью можно найти в линии за 4.20. Победа «Ман Юнайтед» идет за 4.60.

Игроки компании разделились во мнениях. 45% от общего объема ставок на исход пришлись на «Арсенал. 25% проставлено на ничью, а на успех «МЮ» – 30%.

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