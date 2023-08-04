«Чеченскому Халку» грозит уголовное дело за рекламу онлайн-казино

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Блогеру Асхабу Тамаеву грозит уголовное преследование за регулярную рекламу онлайн-казино в Telegram. Генпрокуратура обнаружила, что «Чеченский Халк», в частности, раздавал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино. Дело Тамаева передали в прокуратуру Чечни с пометкой «под особый контроль».

Блогеру нужно явиться в ведомство 24 августе, где ему предстоит ответить по делу по административной статье 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Ему грозит штраф до 500 000 рублей.

Кроме того, «Чеченским Халком» заинтересовалась ФНС, которая проверит не уклонялся ли он от уплаты налогов. В случае нарушения законодательства блогеру-бойцу грозит уголовное преследование, как случилось с Еленой Блиновской.

Ранее Тамаев неоднократно получал предупреждения от Роскомнадзора и ФНС.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Дренте будущий Бонд? Букмекеры открыли линию на то, что бывший игрок «Реала» и «Алании» заменит Дэниела Крейга

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
таких надо сажать. Он 30 с лишним лямов в одной гонке проиграл,о чем вообще речь? 500к?🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что такое 500 000 для блогера?
Копейки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скоро и до Хасбика доберутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий