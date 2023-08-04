«Чеченскому Халку» грозит уголовное дело за рекламу онлайн-казино

Блогеру Асхабу Тамаеву грозит уголовное преследование за регулярную рекламу онлайн-казино в Telegram. Генпрокуратура обнаружила, что «Чеченский Халк», в частности, раздавал подписчикам деньги за регистрацию в онлайн-казино. Дело Тамаева передали в прокуратуру Чечни с пометкой «под особый контроль».

Блогеру нужно явиться в ведомство 24 августе, где ему предстоит ответить по делу по административной статье 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Ему грозит штраф до 500 000 рублей.

Кроме того, «Чеченским Халком» заинтересовалась ФНС, которая проверит не уклонялся ли он от уплаты налогов. В случае нарушения законодательства блогеру-бойцу грозит уголовное преследование, как случилось с Еленой Блиновской.

Ранее Тамаев неоднократно получал предупреждения от Роскомнадзора и ФНС.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Дренте будущий Бонд? Букмекеры открыли линию на то, что бывший игрок «Реала» и «Алании» заменит Дэниела Крейга