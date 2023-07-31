Дренте будущий Бонд? Букмекеры открыли линию на то, что бывший игрок «Реала» и «Алании» заменит Дэниела Крейга

Бывший игрок «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте попал в список голливудских звезд-претендентов на роль Джеймса Бонда. Актер играющий роль агента 007 Дэниел Крэйг заявил, что больше не снимется в бондиане и букмекерские конторы сразу создали линию на то, кто станет следующим Бондом.

Одна из БК пошла дальше всех, включив в список Дренте, который в недавнем интервью заявил, что не против сыграть в кино. «Я знаю, что Дэниел Крейг скоро оставит роль Джеймса Бонда. Может это моя следующая работа? Думаю, мне следует немного подтянуть свой английский!»

Из претендентов.

Стюарт Мартин − 101.00

Бенедикт Камбербэтч − 151.00

Джуд Лоу − 201.00

Том Берк − 201.00

Ройстон Дренте − 501.00

Стивен Мерчант − 501.00

Гонка за право заменить Крейга очень длинная и долгая. В списке кандидатов то появлялись, то исчезали различные звезды Голливуда. В настоящее время фаворитом считается актер Аарон Тейлор-Джонсон, который засветился в нескольких фильмах Marvel в роли Ртути, и получивший в 2016 году «Золотой глобус» − 8.00

Sky, тем временем, выставил коэффициенты на то, что следующим Бондом станет дуэт комментаторов Sky Sports Джейми Реднапп и Майка Ричардс. Коэффициент на победу Реднаппа составляет 1001.00, а Ричардса − 2501.00

А как у Дренте с футболом?

Дренте переходил в «Реал» в качестве лучшего игрока молодежного первенства Европы. Голландец смотрелся ярко и радовал универсальностью, играя слева в обороне, слева в полузащите и в центре поля без потери в качестве.

«Я не был готов стать профессионалом», − вспоминал Дренте. «Я думал, что я Бог, но я также любил веселиться, а оставаться на вершине, совмещая это, вы не можете.

Есть жизнь футболиста и личная, их можно смешивать до определенного момента. Самым сложным для меня было понять, что я должен немедленно изменить свою жизнь. Теперь я понимаю, что был не прав, допускал ошибки, жизнь коротка и нужно быть профессионалом».

После «Реала» Дренте оказался в «Алании», где пил водку прямо в автобусе:

«Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это полностью разрушенный город. Хотя у меня было много денег, развлечений я там найти не мог. Этот опыт в России мне лучше забыть, водку мы пили регулярно, к этому было трудно привыкнуть. У нас водка была даже в автобусе команды. В России только так».

Потом побегал в чемпионшипе, Турции и ОАЭ, после чего объявил о завершении карьеры и ушел в рэп. Но уже через полгода голландец объявил о банкротстве и начал скитаться по низшим дивизионам Нидерландов и Испании. Сейчас Дренте играет за команду третьего дивизиона «Козаккен Бойз».

В любом случае, роли ему скорее всего не видать.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев