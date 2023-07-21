Гость клуба BetBoom из Химок стал миллионером, собрав экспресс на тотал меньше

Клиент BetBoom в подмосковном городе Химки в воскресный вечер решил посетить один из клубов букмекерской компании и собрать экспресс, который в ночь на понедельник принес ему 1 024 463 рублей! Беттор поставил ровно 500 000 рублей, а коэффициент купона составил 2.05. Примечательно, что во всех событиях он поставил на общий тотал меньше.

Нельзя сказать, что матчи зашли легко. Было одно событие, которое могло сделать возврат. Таким матчем оказалось противостояние «Магалланес» с «Нубленсе» в рамках Чемпионата Чили по футболу. Беттор поставил на тотал меньше 3. Игра завершилась со счетом 1:1, но в первом тайме полузащитник хозяев не смог реализовать пенальти. Если бы счет был 2:1, то клиент BetBoom как минимум получил не больше 900 000 рублей выигрыша. Крупная сумма, но при ставке в 500 000 рублей — ожидаешь чего-то большего.

Еще одной опасной игрой был матч «Университатя Крайова 1948» и ФКСБ из Чемпионата Румынии. Клиент BetBoom поставил на тотал меньше 4,5. Противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу гостей, а последний гол был забит на 74-й минуте игры.

В подмосковном городе Химки расположены целых три клуба BetBoom. У компании одна из самых широких сетей клубов, где есть большие экраны для комфортного просмотра футбольных матчей, а также предлагаются бесплатная еда и напитки. Найти ближайший к вам пункт приема ставок с комплексом услуг All Inclusive можно на карте: https://betboom.ru/pages/contacts.