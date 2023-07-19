 Еврокубковый опыт или домашнее поле? Кто возьмет верх в матче «Динамо» – «Астана»

Сегодня, 19 июля состоится ответный матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют лучшая команда Казахстана «Астана» и многократный чемпион Грузии – «Динамо Тбилиси».

В первом матче этих команд была зафиксирована ничья 1:1, что усложнило решение задачи для казахстанцев, но на стороне подопечных Григория Бабаяна еврокубковый опыт, все-таки основной костяк команды – это проверенные еврокубковыми баталиями и матчами сборной.

На стороне «Динамо» – домашнее поле и поддержка трибун.

Букмекеры фаворитом считают хозяев – 2,35 на победу в основное время, на победу «Астаны» можно поставить с коэфициентом 3,10.