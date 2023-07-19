 Еврокубковый опыт или домашнее поле? Кто возьмет верх в матче «Динамо» – «Астана»

Теги Лига чемпионов УЕФА Динамо Тбилиси Астана Sports.ru - Казахстан Ставки

Сегодня, 19 июля состоится ответный матч квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют лучшая команда Казахстана «Астана» и многократный чемпион Грузии – «Динамо Тбилиси».

В первом матче этих команд была зафиксирована ничья 1:1, что усложнило решение задачи для казахстанцев, но на стороне подопечных Григория Бабаяна еврокубковый опыт, все-таки основной костяк команды – это проверенные еврокубковыми баталиями и матчами сборной.

На стороне «Динамо» – домашнее поле и поддержка трибун.

Букмекеры фаворитом считают хозяев – 2,35 на победу в основное время, на победу «Астаны» можно поставить с коэфициентом 3,10.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий