«Астана» – «Динамо» Тбилиси: предматчевые расклады и бонус от Fonbet 

12 июля «Астана» начнет свой очередной еврокубковый поход. После двухлетнего перерыва столичная команда вновь сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Первый соперник – тбилисское «Динамо». Специально к матчу Fonbet приготовил акцию для своих клиентов: переходите по ссылке, введите промокод ASTANA в личном кабинете, пополните игровой счет на сумму от 1000 тенге и получите фрибет в размере 30% от суммы пополнения!

«Астана» два года не выигрывала чемпионат Казахстана, занимая третье и второе места в 2020-м и 2021-м годах соответственно. В прошлом сезоне команда Григория Бабаяна вернула себе золотые медали, став семикратным чемпионом страны. Задача на ближайшие месяцы – во второй раз в истории попробовать отобраться в групповой этап Лиги чемпионов.

К игре команда Бабаяна подходит с противоречивыми результатами. Вроде бы в таблице «Астана» первая, но лишь по набранным очкам. По потерянным лидер – «Ордабасы», у которого на три очка и две проведенные игры меньше. Более того, в минувшие выходные именно «Ордабасы» не пустил астанинцев в финал национального кубка.

Тбилисское «Динамо», напротив, в отличном настроении после выигрыша Суперкубка Грузии. Впрочем, в чемпионате бело-голубые пока не блещут. Подопечные Гиорги Чиабришвили идут на четвертом месте в таблице, отставая на восемь очков от батумских одноклубников. Так что, защитить чемпионский титул будет невероятно сложно.

Обращает на себя внимание футбол, который прививает своей команде Чиабришвили: атакующий, зрелищный, комбинационный. Из проведенных 19 туров лишь трижды в матчах с участием «Динамо» забивалось меньше трех голов. По зрелищности действующий чемпион опережает всех соперников с большим запасом. В среднем в играх с участием «Динамо» забивается 3,8 мяча. В Fonbet коэффициент на тотал больше 2,5 равен 2.15. А тотал больше 3 голов «стоит» внушительные 3.20.

«Динамо» пропускает больше гола за встречу, что неудивительно с таким стилем игры. Зная классный подбор исполнителей «Астаны», можно предположить, что хозяева этим воспользуются и постараются решить исход противостояния уже в первом матче. На победу «Астаны» в Fonbet можно поставить с коэффициентом 1.90 или на проход за 1.75.

Сделать ставку на матч «Астана» – «Динамо» Тб можно выгодно в Fonbet, ведь за внесение депозита вам положен бонус: переходите по ссылке, введите промокод ASTANA в личном кабинете, пополните игровой счет на сумму от 1000 тенге и получите бонус в размере 30% от суммы пополнения!

Если же у вас еще нет игрового счета, то всем новым клиентам Fonbet дарит фрибет в 5000 тенге при регистрации.