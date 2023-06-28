В рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства» от BetBoom прошло вручение спортивного инвентаря в одной из самых маленьких школ в Свердловской области

Новый учебный год дети из МАОУ ООШ №15, города Сысерть, Свердловской области начнут с занятий в обновленном спортивном зале. Школа получила такую возможность благодаря благотворительному проекту от BetBoom «Доступный спорт с детства», и стала обладателем комплекта инвентаря для полноценного оснащения спортивного зала.

Несмотря на то, что Сысерть небольшой город − всего лишь 20 000 жителей, а МАОУ ООШ №15 посещает 240 учеников, дирекция школы постоянно помогает ребятам участвовать в районной Спартакиаде и уже третий год подряд занимает первое место.

Учащимся подарили по 10 футбольных, баскетбольных, волейбольных мячей, матов, скакалок, обручей, волейбольную сетку, комплект баскетбольных щитов и два насоса. Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom, рассказал, почему была выбрана именно эта школа:

«В этот раз мы помогли ребятам, которым особенно была нужна поддержка. Надеюсь, с нашей помощью они выйдут на новый уровень и из “семейной школы”, которая помогает детям с ОВЗ, превратится в региональный спортивный центр. Наш благотворительный проект помог уже более чем 30 учреждениям по всей России. В этом году мы планируем провести еще 6 вручений. Наша задача – формировать спортивную культуру среди молодежи», − прокомментировал Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom.

BetBoom решил поддержать инициативы руководителей школы и подарить им новый спортивный инвентарь, чтобы ученики могли занять первое место не только в районных соревнованиях, но и во всероссийских.

«Мы выражаем благодарность компании BetBoom за помощь нашей школе. Когда мы подавали заявку для участия в благотворительном проекте, никто не ожидал, что мы получим все необходимое для полноценных занятий спортом. Нам потребовалось только загрузить на сайт несколько фотографий спортивного зала и оборудования. Мы очень рады, что смогли стать не только участниками, но и победителями благотворительной программы, и получили такой необходимый нашим воспитанникам спортивный инвентарь. Спасибо компании BetBoom за помощь не только крупным городам, но и нашему небольшому, но родному городу” − поделилась директор Протасова Юлия Наиловна.

Каждый месяц BetBoom расширяет географию проекта и помогает регионам готовить будущих чемпионов.

Участвовать в проекте «Доступный спорт с детства» может любое среднеобразовательное учреждение России, оставив заявку для участия в проекте на сайте https://charity.betboom.ru/.