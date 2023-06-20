Букмекеры: «ПСЖ» – фаворит в споре за Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Португальцем интересуются суперклубы из топ-5 лиг.

Наиболее возможным считается переход в «ПСЖ» – такая вероятность оценивается коэффициентом 1.90. К тому же ранее инсайдеры сообщали о том, что парижане уже сделали предложение клубу. Далее следует интерес «Барселоны», но при трансфере Силвы в этот клуб сыграет коэффициент 7.50.

Менее значимыми кажутся варианты с «Арсеналом» (13.00), «Баварией» (15.00) и «Реалом» (21.00).

Контракт 28-летнего Бернарду Силвы с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года.

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