«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» и другие сражения, достойные Лиги чемпионов

В ночь с четверга на пятницу большая футбольная неделя в Европе завершится первыми матчами 1/16 финала Лиги Европы. Каковы расклады на эти игры у самого популярного букмекера Казахстана?

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 16 февраля, 23:45 (время Астаны)

Такая громкая вывеска – и не в Лиге чемпионов, а только во втором по значимости еврокубке, да еще и на самой ранней стадии плей-офф! Тем не менее, реальность такова, что одному из грандов придется завершить международный сезон уже по итогам 1/16 финала Лиги Европы.

И «Барселона», и «Манчестер Юнайтед» сейчас находятся в отменной форме: «Блауграна» уверенно лидирует в Ла Лиге, одержав в чемпионате страны уже семь побед подряд. «Красные дьяволы» уверенно идут в первой тройке АПЛ, не оставляя попыток побороться за чемпионский титул с соседями из Манчестера и «Арсеналом».

Выяснение отношений испанский и английский суперклубы начнут на «Камп Ноу». Предыдущий визит манкунианцев в главный город Каталонии, состоявшийся в апреле 2019 года, завершился их форменным фиаско. Тогда «Барса» разделала МЮ под орех в ответном четвертьфинале ЛЧ со счетом 3:0.

Чем завершится новая встреча «сине-гранатовых» и «красных дьяволов»? Эксперты Olimpbet больше верят в «Барселону», предлагая в линии на матч такие коэффициенты: П1 – 1.78, Х – 3.97, П2 – 4.73.

«Аякс» (Нидерланды) – «Унион» (Германия) 16 февраля, 23:45

По статусу противостояние «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы, конечно же, стоит особняком. Однако на этой стадии турнира есть и другие интересные пары, которые нельзя обделить вниманием.

Одна из таких – «Аякс» и «Унион». Амстердамцы угодили в ЛЕ, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов. Клуб из Берлина – одна из самых быстропрогрессирующих команд не только в Германии, но и во всей Европе. «Железные» навязали реальную борьбу за титул в Бундеслиге самой «Баварии», так что никакой «Аякс» «Униону» точно страшен не будет.

Между собой эти соперники на официальном уровне еще никогда не встречались, а в первом их очном противостоянии аналитики Olimpbet считают фаворитом хозяев: П1 – 2.17, Х – 3.43, П2 – 3.53.

«Севилья» (Испания) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) 17 февраля, 2:00

Спор очень сильных и примерно равных противников, каждый из которых вполне способен продвинуться по турнирной сетке достаточно далеко. Но в 1/8 финала Лиги Европы пройдет только кто-то один.

Для «Севильи» успешное выступление на международной арене – последняя возможность спасти провальный внутренний сезон. ПСВ же ведет серьезную борьбу за чемпионство в Эредивизии, уже выиграл Суперкубок Нидерландов, а в розыгрыше Кубка страны добрался до четвертьфинала.

Означает ли это то, что у испанцев будет больше мотивации в этом споре? По итогам двухраундового противостояния самый популярный в Казахстане букмекер отдает предпочтение ПСВ, предлагая на его проход коэффициент 1.77 (у «Севильи» он равен 2.02). Однако в первом матче, который пройдет на арене «Рамон Санчес Писхуан», фавориты, по мнению экспертов Olimpbet, – хозяева: П1 – 2.22, Х – 3.43, П2 – 3.43.

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