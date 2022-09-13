Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Спортинг» – «Тоттенхэм»

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Спортивный комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко поделился ожиданиями от матча «Спортинг» – «Тоттенхэм» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«„Тоттенхэм“ провел очень показательную игру против „Марселя“. Игра не суперголевая, игра классика от Антонио Конте, выиграть (1:0). Мне кажется, что все итальянские тренеры считают, что победить со счетом 1:0 – это лучший результат, который может быть.

„Спортинг“ крепкая команда и она может и даже я уверен, что навяжет борьбу гостям. Этим летом „Спортинг“ покинуло много классных футболистов и „Тоттенхэм“ здесь сильнее. Я не думаю, что нас будет ждать суперголевая игра, опираясь на то как играет „Тоттенхэм“. Делаю ставку на тотал меньше 2,5 голов», – считает Наливайко. 

Поставить на ТМ 2,5 можно с коэффициентом 1.94 в «Леоне». Отметим, что ставка прошла в четырех из пяти последних встреч «Тоттенхэма».

Предстоящая встреча состоится 13 сентября в 19:45 по московскому времени. 

Источник: РБ

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