«Атлетико» 8 матчей подряд не может выиграть на своем поле в ЛЧ

Мадридский «Атлетико» не может выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов: пять ничьих и три поражения.

В последний раз мадридский клуб побеждал на своем поле в ЛЧ в октябре 2020 года, когда обыграл «РБ Зальцбург» со счетом 3:2. В том сезоне «Атлетико» играл в группе с московским «Локомотивом» (сыграли 0:0 в Мадриде).

«Порту» же показывает неплохую статистику встреч с «Атлетико» на их поле в XXI веке: одна победа, две ничьих и одно поражение. В прошлом сезоне, например, клубы также встречали в группе и сыграли нулевую ничью в Испании.

Поставить на то, что «Порту» не проиграет можно с коэффициентом 1.86 в «Лиге Ставок».

Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 22:00 по времени Москвы.