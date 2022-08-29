Проведи день с «Амкалом». PARI запустил конкурс для болельщиков клуба

Букмекерская компания PARI и самый популярный медиафутбольный клуб страны «Амкал» запустили конкурс в преддверии матча в Кубке России, который команда Германа El Classico проведет против ФК «Тверь». Победитель акции получит возможность стать частью команды в день важной для блогерского клуба игры.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подписаться или уже быть подписанным на каналы PARI и «Амкала» в Telegram. В комментариях к посту с анонсом конкурса следует написать «Участвую», а затем сделать ставку на матч блогерского клуба против «Твери» на сайте или в приложении компании PARI. Принимаются ставки типа ординар и экспресс на любую сумму.

Победитель конкурса получит шанс приехать с командой на игру, посетить раздевалку и увидеть футбол на стадионе в непосредственной близости от поля.

PARI и «Амкал» подведут итоги конкурса и объявят победителя 30 августа в 18:00.

Алексей Бабичев, директор по коммуникациям:

«Мы болеем за «Амкал» и гордимся тем, что наш партнер успешно начал свое историческое выступление в Кубке России. Мы и наши клиенты верим в победу команды в поединке «Тверью».

Матчи с участием «Амкала» всегда вызывают повышенный интерес. Всем болельщикам мы предлагаем провести день с командой накануне исторического матча. Надеюсь, что этой возможностью попробует воспользоваться как можно больше фанатов «Амкала».

Ранее БК PARI рассказала о шансах соперников в грядущей игре и ставках своих клиентов. Большинство игроков, заключивших пари на матч «Амкала» против «Твери», ставят именно на блогерский клуб. При этом фаворитом, согласно оценкам аналитиков, считается тверская команда.