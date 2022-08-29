Павел Наливайко дал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетико»

Комментатор телеканала Setanta Sports Павел Наливайко сделал прогноз на матч третьего тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Атлетико».

«Продолжаем обсуждать чемпионат Испании. По афише главной игрой тура является встреча „Валенсии“ и „Атлетико“. Второй тур подряд „Атлетико“ играет против валенсийской команды. В прошлом туре мадридцы дома уступили „Вильярреалу“ со счетом 0:2.

В этот раз Гаттузо против Симеоне. „Валенсия“ Гаттузо вообще пока не впечатляет. В атаке пока все очень непонятно. Не совсем ясно, почему Мусса играет в центре поля. Возможно, это с прицелом на быстрые переходы из защиты в атаку. Мне кажется, он пока не совсем подходит под позицию центрального полузащитника и в целом ему не комфортно пока играть в короткую игру в пас.

Не очень понятно, кто будет играть в нападении у „Валенсии“. Может быть Макси Гомес, но он давно уже не показывает приличный уровень футбола.

„Атлетико“ провел два полярных матча. Сначала блестящая игра с „Хетафе“. Мората, который все делает в одно касание. С „Вильярреалом“ совсем ничего не получилось, хотя моменты были. Унаи Эмери очень здорово раскачал „Атлетико“. Если появится линия у букмекеров, то ставьте на карточки, на желтые карточки. В прошлом сезоне „Валенсия“ была самой фолящей командой и против которой нарушались правила больше всего раз. Есть сомнения, что от этого можно будет быстро избавиться. Можно присматривать тотал в 4,5 карточки.

В то же время, исходя из первых матчей этих команд, то я склоняюсь к тому, что „Атлетико“ вторую игру подряд проиграть не должен. Пока стоит ставить на победу „Атлетико“. Пока „Валенсия“ совсем не впечатляет. Не совсем понятно, что будет делать Гаттузо.

Кажется, что „Атлетико“, имея такую мощную атаку, которая появится в этом матче в основном составе, может раскатать соперника также, как это сделал с „Хетафе“», – считает Наливайко.

Поставить на П2 в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.08 в БК «Леон».

Напомним, матч состоится 29 августа в 23:00 по времени Москвы.

Источник: РБ