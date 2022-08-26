Специальная линия Olimpbet на голы Дзюбы, Хвичи и Габи Жезуса

Новые выходные – новая подборка уникальных вариантов для ставок от Olimpbet. Сделает ли Дзюба первый дубль за новый клуб? Продолжит ли Кварацхелия лидировать в гонке бомбардиров Серии А, а «Арсенал» – в АПЛ?

Артём Дзюба мощно начал карьеру в «Адана Демирспор»

Форвард дебютировал в матче с «Фенербахче» – флагманом турецкого футбола. «Канарейки» повели со счетом 3:0 уже в начале второго тайма, но чуть не упустили преимущество. В камбэке поучаствовал и Дзюба. На 66-й минуте он сократил отставание своей команды до минимума. «Адана Демирспор» не дожал «Фенербахче» и все-таки проиграл – 2:4.

Во втором туре у россиянина будет отличный шанс не только снова забить, но и сделать первый дубль. «Адана Демирспор» встречается с «Умраниеспором» – новичком высшей лиги. В трех первых матчах дебютанты пропустили пять мячей, а значит, вряд ли сыграют на ноль против «Адана Демирспора». Olimpbet предлагает поставить на то, что Дзюба забьет в этом матче один гол ногой и один гол головой с коэффициентом 11.00.

«Арсенал» – главное открытие старта сезона АПЛ

В трех первых турах чемпионата Англии «канониры» победили «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (4:2) и «Борнмут» (3:0). «Арсенал» – единственная команда в лиге, которая еще не теряла очки. У лондонцев есть хорошая возможность продлить победную серию в ближайшем матче. Соперник лондонцев в 4-м туре – новичок АПЛ «Фулхэм».

Olimpbet предлагает сразу две специальные ставки на матч. На то, что «Арсенал» останется лидером АПЛ после 4-го тура можно поставить за 1.38. Для тех, кто хочет рискнут, букмекерская компания подготовила комбинированную ставку на то, что Габи Жезус забьет первый гол в матче и обе команды отличаться в первом тайме, за 17.00.

Хвича Кварацхелия забил в обоих матчах за «Наполи»

«Наполи» стартовал в Серии А с двух разгромных побед. В первом туре неаполитанцы обыграли «Верону» (5:2), во втором – «Монцу» (4:0). Главным героем команды стал бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия. В первой встрече он забил и отдал ассист, во втором – оформил дубль. Сейчас грузин возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии.

Olimpbet предлагает поставить на то, что Хвича останется лучшим снайпером Серии А после 3-го тура, с коэффициентом 1.15. Также в букмекерской компании можно зарядить на гол Кварацхелии в предстоящем матче с «Фиорентиной» за 3.15.