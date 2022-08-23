Olimpbet разыгрывает билеты на Top Dog: Prospect 6

Букмекерская компания и промоушен кулачных боев анонсируют шестой Top Dog: Prospect, который пройдет 27 августа в Москве. На турнире сойдутся не только молодые спортсмены, которые только начинают путь в организации, но и более опытные бойцы. Главным событием вечера станет битва Суламбека «Алого зверя» Шахгириева и Дениса «Отморозка» Пилипчука – старожилов Top Dog. На двоих они провели уже шесть боев в организации, а «Отморозок» и вовсе дебютировал в лиге еще на втором турнире в истории.

Клиенты Olimpbet могут попасть на Top Dog: Prospect 6 бесплатно. В аккаунте в VK букмекер разыгрывает 10 билетов на ивент.

Как выиграть билет:

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Подписаться на официальный аккаунт Top Dog в VK;

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26 августа с помощью генератора случайных чисел Olimpbet подведет итоги конкурса и определит пять победителей, которые получат по два билета на Top Dog: Prospect 6.

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