Мальтийский «Хамрун» прошел «Левски» с коэффициентом 14.50. Сегодня играют с «Партизаном»

Мальтийский «Хамрун» встретится с «Партизаном» в Сербии в плей-офф квалификационного раунда Лиги конференций.

В третьем раунде «Хамрун» встречался с болгарским «Левски» и котировался явным аутсайдером, что отчасти подтвердилось в первом матче в Мальте – хозяева без особых шансов уступили 0:1. Однако в Болгарии мальтийский клуб сотворил настоящее чудо: основное время закончилось победой «Хамруна» со счетом 2:1, а в серии пенальти гости буквально не оставили шансов болгарам – 4:1.

На победу в ответном матче с «Левски» букмекеры давали коэффициент 14.50.

Первый матч с «Партизаном» состоится 18 августа в 22:00 по времени Москвы.