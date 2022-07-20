Хабаровчанин выиграл свыше 250 000 рублей: он увеличил коэффициент экспресса на 20% благодаря экспресс-бонусу от BetBoom

В прошлые выходные беттор посетил один из клубов БК BetBoom в Хабаровске и собрал успешный экспресс из восьми футбольных событий. Коэффициент его купона составил 169,28 из которых 20% ему начислила букмекерская компания по акции «Экспресс-бонус». В итоге ставка в 1500 рублей принесла ему 253 914 рублей.

Купон состоял из следующих событий:

Примечательно, что во всех четырех российских матчах беттор выбрал ставку «обе забьют» – при том, что наш футбол не считается сверхрезультативным.

Экспресс мог сорвать «Спартак» – команда больше тайма провела в меньшинстве на выезде в Грозном. Спас экспресс нигерийский полузащитник красно-белых Виктор Мозес, который забил мощным ударом из-за пределов штрафной — 1:1.

Забавно зашла ставка в матче «Торпедо» с «Сочи». Своими силами новички РПЛ не смогли поразить ворота соперника, но им на помощь прибежал защитник «Сочи» Ваня Дркушич. Он красиво, в падении головой, забил мяч в собственные ворота.

Нервным оказалось противостояние «Хам-Кам» и «Буде-Глимт» в рамках чемпионата Норвегии. Вы точно помните гостей: они далеко зашли в еврокубках благодаря уверенной игре Никиты Хайкина. Здесь беттор поставил на победу гостей, но до середины второго тайма была нулевая ничья. На 77-й минуте на поле вышел нападающий «Буде-Глимт» Амаль Пеллегрино, который тут же оформил дубль под конец игры и, заодно, единолично возглавил гонку бомбардиров в Норвегии.

Напомним, что беттор воспользовался акцией «Экспресс-Бонус», которая проводится в клубах БК BetBoom. В рамках данной акции итоговый коэффициент экспресса увеличивается за счёт дополнительного коэффициента, при условии, что купон соответствует условиям:

1. Минимальная сумма ставки – 100 рублей.

2. Минимальное количество исходов в экспрессе – 3 исхода.

3. Минимальный коэффициент исхода в экспрессе, который принимает участие в акции – 1,5.

4. Минимальный общий коэффициент экспресса – от 3,375.

После того как экспресс сыграет, выигрыш по ставке будет умножен на дополнительный коэффициент.

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