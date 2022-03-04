Olimpbet – новый спонсор футбольного клуба «Астана»

Букмекерская компания Olimpbet стала новым партнером «Астаны» – самого титулованного футбольного клуба Казахстана. Спонсорский договор рассчитан на три года.

Клуб «Астана» был создан относительно недавно – в 2009 году. За 13 лет существования команда шесть раз побеждала в чемпионате страны, три раза выигрывала Кубок и пять раз – Суперкубок Казахстана. В прошлом сезоне «Астана» до последних туров боролась за очередное золото, но все-таки стала второй в национальном первенстве.

Брендинг Olimpbet будет использован на всех матчах, а болельщиков ждут специальные розыгрыши и акции, которые совместно разработают клуб и букмекерская компания.

«Наш новый партнер – футбольный клуб «Астана» – отличный пример того, как добиваться крутых результатов за счет серьезной и увлеченной работы. Нам импонирует профессиональный подход клуба как в чисто спортивной сфере, так и за пределами футбольного поля. «Астана» уже выходила в плей-офф еврокубка – Лиги Европы. Надеюсь, что с нашей помощью команде удастся как минимум повторить это достижение в будущем сезоне Лиги конференций», – прокомментировал подписание договора директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

«Футбольный клуб «Астана» рад, что теперь нашим официальным партнером стал именно Olimpbet. Мы знаем, что эта компания уже зарекомендовала себя в Казахстане как одна из самых лучших в своей сфере и по-настоящему переживает за спорт в стране. Надеемся и верим, что наше сотрудничество принесет немало общих побед», – заявили в футбольном клубе.

Olimpbet продолжает заключать партнерства, направленные на развитие и популяризацию казахстанского спорта. Напомним, что компания уже является спонсором Казахстанской федерации футбола и национальных футбольных турниров.