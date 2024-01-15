Штайнер покинул «Хаас», Шварцман в гиперкаре «Феррари», Сайнс-старший и Леб сражаются за победу на «Дакаре» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», «Дакара» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Главная перестановка межсезонья: бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, его место занял Комацу.

Контракт Гюнтера истек в конце 2023 года, и продлевать его не стали – как сообщается, из-за разногласий по стратегии. Владелец коллектива Джин Хаас объяснил, что ему больше не интересно десятое место в чемпионате, Марко заявил, что итальянец стал жертвой собственной популярности, а давний критик менеджера Ральф Шумахер прокомментировал разрыв крылатым выражением.

Сам Штайнер посетовал на то, что ему не дали попрощаться с сотрудниками, а также высказался об устаревшей модели «Хааса».

Кроме того, закончил работу в команде технический директор Симоне Реста, вернувшийся в «Феррари».

В восьми коллективах из десяти руководители поменялись в 2022 году или позже.

2. Шварцман проведет сезон-2024 в гиперкаре «Феррари» команды «АФ Корсе» – в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

3. Соперник Роберта по WEC Квят подробно рассказал о шансе на возвращение в «Ф-1», конфликтах с Сайнсом и первых мыслях за рулем «Ред Булл», надежность и скорость которого ухудшились в 2015-м.

4. Лидер «Дакара» Аль-Раджи выбыл из борьбы за победу после аварии, действующий чемпион Аль-Аттия сильно отстал и переключился на помощь Лебу. Француз сражается за первое место с Сайнсом-старшим.

5. Вольфф продлил контракт с «Мерседесом» на три года.

6. Две команды пытались переманить Албона в 2023-м, передает ESPN.

7. Команда «Формулы E» представила виртуальную девушку как «ИИ-амбассадора», но быстро отказалась от проекта из-за критики со стороны фанатов.

8. «Заубер-Стейк» показал темный тизер новой машины «Ф-1».

9. В Монце началась реконструкция автодрома, гравий вернут в двух связках поворотов.

10. Верляйн выиграл первую гонку сезона «Формулы E» в Мехико, Буэми и Кэссиди на подиуме.

11. «Мерседес» и «Альпин» определились с датами показа болидов.

🤩 График презентаций болидов «Формулы-1» 2024 года

Интересные цитаты

Зак Браун: «Не удивлюсь 8-му титулу Хэмилтона в 2024 году»

Франц Тост: «Ни один напарник Ферстаппена никогда не выйдет за рамки роли второго номера»

Берни Экклстоун о Штайнере: «Столь неуспешный босс не становился суперзвездой в мое время»

Кристиан Хорнер: «Хэмилтону хватило такта поздравить меня после Гран-при Абу-Даби-2021, снимаю шляпу»

Эдди Ирвайн: «Ферстаппен моложе и чуть быстрее Хэмилтона. Сомневаюсь в 8-м титуле Льюиса»

Главные посты в разделе

Гонщик из Питера – в «Феррари» на главном марафоне планеты! Шанс на победу выше, чем у Квята

Доминатор «Дакара» перед стартом хвалился гением надежности и смеялся над соперниками. Затем сломался и теперь донор запчастей!

Шумахер второй год без «Ф-1» – но теперь его делят два завода и «Ред Булл». Есть шанс на возвращение?