Даниил Квят: «Возвращение в «Ф-1» стало бы голливудской историей. Но почему нет?»

Квят допустил, что его последняя гонка в «Формуле-1» еще впереди.

поделился воспоминаниями о том, как во второй раз покинул «Ф-1». Пилота «Торо Россо» / «Альфа Таури» заменили на после 2020 года, хотя в 2019-м Даниил рассчитывал на еще одно повышение.

«Ходили разные слухи и разговоры за закрытыми дверями о моем возвращении в «Ред Булл», и, конечно, мне бы этого очень хотелось. Но существовали другие интересы, другие игры, и было решено посадить моего напарника в болид .

После ковидного сезона-2020 «Торо Россо» надо было дать место в юниорской команде еще одному пилоту, а я уже не был юниором – все просто. Я считаю, что выдавал сильные выступления в последних гонках, так что, безусловно, уровень позволял оставаться в «Ф-1». Но иногда мест просто не хватает, и некоторые кокпиты забронированы по разным причинам.

В тот момент у всех команд были стабильные составы, поэтому [найти место в «Ф-1»] было трудно. Если пропускаешь год, вернуться становится сложнее. Я провел несколько гонок в , и мне очень понравилось. Пришлось начинать с нуля, и я не против такого. Никакой мишуры, и борьба дикая.

Теперь я в WEC, и здесь удобное расписание. Гонки тут другие, и тоже требуется время, чтобы привыкнуть, приспособиться в каких-то вещах. Мне нравится пилотировать разные болиды, потому что это помогает адаптироваться к различным ситуациям – думаю, я стал лучше приспосабливаться», – сообщил Даниил.

Квят заявил, что общается с экс-боссами из «Ред Булл» и «Альфа Таури» Гельмутом Марко и Францем Тостом, а также поделился мыслями о гипотетическом возвращении:

«Время от времени я на связи с Гельмутом. Также недавно я говорил с Францем – попробую покататься с ним на лыжах, когда он будет на пенсии.

Но я постоянно слежу за «Ф-1». Чем бы я ни управлял, видно, что проявляется пилотажный пилот «Ф-1». Было бы проще простого сесть в машину «Ф-1» и снова пилотировать на пределе.

Возвращение в «Ф-1» стало бы голливудской историей или сценарием для Netflix. Но почему нет?»

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