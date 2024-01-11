Журналист Слэйтер: «Штайнер отчаянно выступал за вложения в инфраструктуру «Хааса», Джин хотел сначала увидеть прогресс на трассе»

Стали известны новые подробности разрыва Штайнера с «Хаасом».

Ранее сообщилось, что Гюнтер Штайнер покинул пост руководителя «Хааса» из-за разногласий с владельцем команды «Формулы-1» .

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер заявил, что итальянский менеджер был недоволен устаревшей инфраструктурой и необходимостью экономить на всем. Проблемы унаследовал Аяо Комацу, возглавивший команду.

«Мне сказали, что отчаянно выступал за существенные вложения в базу в Банбери и в целом в инфраструктуру. Он считал, что команда переросла свою базу, и нужны инвестиции, чтобы двигаться вперед.

Джин был против. Он хотел увидеть прогресс на трассе, движение коллектива в верном направлении, прежде чем серьезно вкладываться в новое оборудование и расширение инфраструктуры в Банбери.

Штайнер сетовал на то, что по инфраструктуре команда далеко позади соперников. Мне сказали, Гюнтер стремился к тому, чтобы проблемы решили, Джин этого не хотел.

Так что, говоря футбольными терминами, Аяо придется тренировать тех игроков, которые у него есть», – рассказал Крэйг.

Схожей информацией поделилось издание The Race. Журналисты сообщили о разногласиях Штайнера и Хааса по поводу «потенциала команды в текущей форме».

«Штайнер, человек с богатым опытом в «Ф-1» и в целом в автоспорте, был убежден, что коллектив топчется на месте и остро нуждается в помощи.

Если Штайнер прав, значит, Джин Хаас допустил огромную ошибку в оценке ситуации. Мнение Хааса о том, что из текущих вложений не выжимали максимум, подвергнется серьезной проверке в этом году», – говорится в статье.

Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

Джин Хаас о разрыве со Штайнером: «Стало очевидно, что надо улучшить выступления на трассе»