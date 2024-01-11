Журналист Слэйтер: «Штайнер отчаянно выступал за вложения в инфраструктуру «Хааса», Джин хотел сначала увидеть прогресс на трассе»

Теги Формула-1 Аяо Комацу Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Стали известны новые подробности разрыва Штайнера с «Хаасом».

Ранее сообщилось, что Гюнтер Штайнер покинул пост руководителя «Хааса» из-за разногласий с владельцем команды «Формулы-1» Джином Хаасом.

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер заявил, что итальянский менеджер был недоволен устаревшей инфраструктурой и необходимостью экономить на всем. Проблемы унаследовал Аяо Комацу, возглавивший команду.

«Мне сказали, что Гюнтер Штайнер отчаянно выступал за существенные вложения в базу в Банбери и в целом в инфраструктуру. Он считал, что команда переросла свою базу, и нужны инвестиции, чтобы двигаться вперед.

Джин был против. Он хотел увидеть прогресс на трассе, движение коллектива в верном направлении, прежде чем серьезно вкладываться в новое оборудование и расширение инфраструктуры в Банбери.

Штайнер сетовал на то, что по инфраструктуре команда далеко позади соперников. Мне сказали, Гюнтер стремился к тому, чтобы проблемы решили, Джин этого не хотел.

Так что, говоря футбольными терминами, Аяо придется тренировать тех игроков, которые у него есть», – рассказал Крэйг.

Схожей информацией поделилось издание The Race. Журналисты сообщили о разногласиях Штайнера и Хааса по поводу «потенциала команды в текущей форме».

«Штайнер, человек с богатым опытом в «Ф-1» и в целом в автоспорте, был убежден, что коллектив топчется на месте и остро нуждается в помощи.

Если Штайнер прав, значит, Джин Хаас допустил огромную ошибку в оценке ситуации. Мнение Хааса о том, что из текущих вложений не выжимали максимум, подвергнется серьезной проверке в этом году», – говорится в статье.

Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

Джин Хаас о разрыве со Штайнером: «Стало очевидно, что надо улучшить выступления на трассе»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий