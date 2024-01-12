Берни Экклстоун о Штайнере: «Столь неуспешный босс не становился суперзвездой в мое время»

Теги Берни Экклстоун Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер фильмы Авто

Экклстоун критически отозвался о феномене Штайнера.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о разрыве «Хааса» с главой команды – харизматичным Гюнтером Штайнером, набравшим популярность среди новых болельщиков благодаря сериалу Drive to Survive.

«Никогда не было столь неуспешного босса команды «Формулы-1», который, тем не менее, стал суперзвездой благодаря американской документалке.

В мое время, когда все решали результаты, такого никогда не происходило», – заявил британский бизнесмен.

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