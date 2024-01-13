Гюнтер Штайнер: «Модель «Хааса» была хорошей, но она уже неактуальна, возможно»
Штайнер раскритиковал устаревшую модель «Хааса».
Гюнтер Штайнер покинул пост руководителя «Хааса». Как сообщал ряд журналистов, Штайнер выступал за крупные инвестиции в инфраструктуру, но не убедил в этом владельца команды «Формулы-1» Джина Хааса.
По мнению итальянского менеджера, модель, предполагавшая максимальное использование внешних подрядчиков – создание шасси вместе с «Далларой», закупку всех разрешенных деталей у «Феррари» – потеряла актуальность.
«Мы начали свой путь десять лет назад с этой моделью, и «Формула-1» сильно изменилась. «Формула-1» сильно изменилась после ковида – выросла, стала гораздо больше, появился потолок расходов.
Посмотрите на другие команды – все они наращивают мощность. И не только сейчас – это начиналось два, три года назад, в прошлом году. Все становятся сильнее, вкладываются в будущее, потому что «Формула-1» развивается очень здорово. Вот что нужно, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Я не знаю, какие у Джина Хааса планы на будущее, он со мной не поделился. И, кстати, он не обязан – хочу это прояснить. На самом деле мне они больше не интересны (смеется).
Но, с другой стороны, я вижу, куда движутся другие коллективы. Я считаю, что модель, с которой мы начинали, была очень хорошей. Однако, возможно, она уже неактуальна. Хотя кто я такой, чтобы это говорить?
Необходимо вкладываться за пределами потолка расходов. Думаю, многие это поняли и начали тратить деньги на капитальные вложения, чтобы повысить эффективность», – заявил Штайнер.
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