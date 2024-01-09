В Монце началась реконструкция автодрома, гравий вернут в двух связках поворотов

Теги Гран-при Италии трассы Формула-1 Монца Авто

Трассу Гран-при Италии начали обновлять.

Автодром в Монце существенно реконструируют. Как передает It.motorsport.com, работы коснутся поребриков, подземных переходов, подъездных путей и системы водоотведения. Асфальт переложат с использованием экспериментальных составов.

Кроме того, гравийные ловушки вернут в двух местах: в связке «Примо Варианте» (первый и второй повороты) и шикане «Роджиа» (четвертый и пятый повороты).

Реновацию должны завершить к концу июня. Гонка «Формулы-1» в Монце состоится 1 сентября.

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4 комментария
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Сайнс не одобряет возвращение гравия.
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не понятно почему именно там, на выходе из шикан и так был гравий, что намного важнее, чем гравий перед жестким торможением. А вот в Параболике стоило бы вернуть, учитывая желание пилотов там постоянно расширить
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Всяко лучше белых линий, ещё бы на других автодромах последовали этому примеру особенно в Австрии
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Ответ Stanc_P
не понятно почему именно там, на выходе из шикан и так был гравий, что намного важнее, чем гравий перед жестким торможением. А вот в Параболике стоило бы вернуть, учитывая желание пилотов там постоянно расширить
Открывая новость, надеялся увидеть, что речь идет о Параболике. Жаль...
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