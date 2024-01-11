Команда «Формулы E» отказалась от сгенерированной ИИ девушки-амбассадора после критики со стороны фанатов

«Махиндра» отказалась от первого в автоспорте «ИИ-амбассадора».

«Ава Роуз» – сгенерированная искусственным интеллектом девушка, а также «королева по экологичным технологиям и гоночная бунтарка-робот» из Англии – продержалась менее двух дней на должности «ИИ-амбассадора» команды «Формулы E».

В «Махиндре» решили свернуть проект после критики со стороны болельщиков и экспертов. В частности, фанаты не оценили идею «нанять» виртуального амбассадора, а не реального человека.

«То, что «Махиндра» создала ИИ-амбассадора, которая является женщиной, вместо того, чтобы просто дать работу одной реальной девушке – невероятная чепуха», – высказался PR-консультант в автоспорте Девин Алтьери.

Кроме того, комментаторы усомнились в том, насколько обосновано использование ИИ, развитие которого сопряжено с высоким потреблением энергии, под брендом «чемпионки по экологичным технологиям».

Исполнительный директор и руководитель «Махиндры» Фредерик Бертран отреагировал на ситуацию:

«Взращивание многообразия, инклюзивности и инноваций находится в сердце «Махиндры». Наша ИИ-программа-инфлюенсер был создана с прицелом на эти инновации.

Ваши комментарии имеют для нас огромное значение. Мы к ним прислушались, поняли и решили прекратить проект».

Команда «Формулы E» представила сгенерированную девушку как «ИИ-амбассадора»