Франц Тост: «Ни один напарник Ферстаппена никогда не выйдет за рамки роли второго номера»
Тост сообщил, что Ферстаппен всегда будет гоняться со вторыми номерами.
Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост ответил на вопрос, знает ли он пилота, который навязал бы борьбу Максу Ферстаппену в «Ред Булл».
«Нет. Если у Макса по-прежнему останется хорошая машина, он продолжит выигрывать гонки и титулы. Он еще не достиг предела и будет лишь прибавлять.
Ни один гонщик, который является или будет являться его напарником, никогда не выйдет за рамки роли второго номера», – высказался Тост в интервью F1-Insider.com.
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