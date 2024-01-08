Франц Тост: «Ни один напарник Ферстаппена никогда не выйдет за рамки роли второго номера»

Тост сообщил, что Ферстаппен всегда будет гоняться со вторыми номерами.

Бывший руководитель « » ответил на вопрос, знает ли он пилота, который навязал бы борьбу в « ».

«Нет. Если у Макса по-прежнему останется хорошая машина, он продолжит выигрывать гонки и титулы. Он еще не достиг предела и будет лишь прибавлять.

Ни один гонщик, который является или будет являться его напарником, никогда не выйдет за рамки роли второго номера», – высказался Тост в интервью F1-Insider.com.

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