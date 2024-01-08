Франц Тост: «Ни один напарник Ферстаппена никогда не выйдет за рамки роли второго номера»

Теги Ред Булл Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Тост сообщил, что Ферстаппен всегда будет гоняться со вторыми номерами.

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост ответил на вопрос, знает ли он пилота, который навязал бы борьбу Максу Ферстаппену в «Ред Булл».

«Нет. Если у Макса по-прежнему останется хорошая машина, он продолжит выигрывать гонки и титулы. Он еще не достиг предела и будет лишь прибавлять.

Ни один гонщик, который является или будет являться его напарником, никогда не выйдет за рамки роли второго номера», – высказался Тост в интервью F1-Insider.com.

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7 комментариев
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Не наймут к нему в пару быстрого гонщика, просто нет смысла. А если судить о чистой скорости, еще не было реального топа, с кем он боролся. Дэн, Албон, Пьер и Перес - середняки. Если уйдет в другую команду, то может выйти ситуация как с Сэбом, который к концу карьеру начал сливать новичку. Алонсо всегда сражался на равных с топами вроде Хэма, и деклассировал многих топов своего времени, вроде Массы, Кими. Тоже самое Хэм, с дебюта обошел Нандо по очкам, победил чемпионов мира Баттона и Росберга. В паре с ним за всю карьеру было 3 чемпиона мира, 2 середняка и один молодой талант. И на фоне ни одного из них не выглядил слабо, а то и вовсе доминировал.

Нравится вам или нет, это сухие факты. Когда будет нормальный топ в паре с ним, тогда и можно будет судить о его скорости
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непонятно только зачем это было озвучивать
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