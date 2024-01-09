Две команды пытались переманить Албона в 2023-м (ESPN)
В «Формуле-1» проявляют существенный интерес к Албону.
В 2023 году две команды пытались добиться разрыва контракта между Алексом Албоном и «Уильямсом» и переманить пилота к себе, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Несколько коллективов внимательно следят за ситуацией.
Алекс выступает за «Уильямс» с 2022 года и заключил «многолетнее» соглашение с сезона-2023. Издание пишет, что сделка рассчитана до 2025-го и тайский гонщик, как считается, готов ее разорвать.
В частности, Албон может стать претендентом на место Карлоса Сайнса в «Феррари» в 2025 году. В то же время журналисты полагают, что наиболее вероятным сценарием остается продление контракта между испанцем и Скудерией.
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