«Рыба гниет с головы». Ральф Шумахер о Штайнере и «Хаасе»

Теги Ральф Шумахер Франц Тост Формула-1 Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Авто

Ральф Шумахер высказался о разрыве «Хааса» со Штайнером.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не раз критиковал Гюнтера Штайнера, занимавшего пост руководителя «Хааса» – в частности, из-за отношения к его племяннику и экс-гонщику команды Мику Шумахеру.

По мнению эксперта, непродление контракта со Штайнером стало логичным шагом со стороны «Хааса».

«Рыба всегда гниет с головы», – подчеркнул Ральф.

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост, ушедший на пенсию по окончании сезона-2023, напротив, вступился за Штайнера:

«У меня сложились очень хорошие отношения с Гюнтером – как человеческие, так и профессиональные. Он большой знаток нашего спорта.

Давление в «Формуле-1» огромно. Если обновления, внедренные посреди сезона, не срабатывают, люди ищут виноватых».

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