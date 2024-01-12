«Рыба гниет с головы». Ральф Шумахер о Штайнере и «Хаасе»

Ральф Шумахер высказался о разрыве «Хааса» со Штайнером.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не раз критиковал , занимавшего пост руководителя «Хааса» – в частности, из-за отношения к его племяннику и экс-гонщику команды .

По мнению эксперта, непродление контракта со Штайнером стало логичным шагом со стороны «Хааса».

«Рыба всегда гниет с головы», – подчеркнул Ральф.

Бывший руководитель «Альфа Таури» , ушедший на пенсию по окончании сезона-2023, напротив, вступился за Штайнера:

«У меня сложились очень хорошие отношения с Гюнтером – как человеческие, так и профессиональные. Он большой знаток нашего спорта.

Давление в «Формуле-1» огромно. Если обновления, внедренные посреди сезона, не срабатывают, люди ищут виноватых».

Ральф Шумахер: «Складывается ощущение, что Штайнер защищает Мазепина»

Штайнеру не дали попрощаться с сотрудниками «Хааса», в команде разочарованы разрывом (Sky Sports)