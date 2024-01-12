Симоне Реста вернулся в «Феррари», но не в команду «Ф-1»

Теги Феррари Формула-1 Симоне Реста Аяо Комацу Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Симоне Реста будет работать в «Феррари».

Ранее стало известно, что итальянский инженер покинул «Хаас», куда перешел из «Феррари» в 2021 году. Реста занимал должность технического директора американской команды.

Как сообщают источники официального сайта «Формулы-1», Реста вернулся в «Феррари», но не в коллектив «Формулы-1». Роль Симоне пока не определена – в Corriere dello Sport полагают, что специалист будет заниматься машинами GT.

Сайт «Ф-1» утверждает, что Реста переходил в «Хаас» на условиях аренды. Соглашение, рассчитанное до конца 2023 года, не продлили.

Аналогичная история случилась с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером, чей контракт также истек в конце декабря. В 2024-м команду возглавил Аяо Комацу.

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