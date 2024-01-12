Нассер Аль-Аттия о неудаче на «Дакаре»: «Сделаю все для победы Леба»

Теги ралли-рейды Продрайв ралли Дакар Себастьян Леб Ауди Карлос Сайнс-старший Нассер Аль-Аттия Авто

Аль-Аттия высказался о завершении борьбы за победу на «Дакаре».

Пятикратный и действующий чемпион «Дакара» Нассер Аль-Аттия столкнулся с техническими проблемами на шестом этапе ралли-рейда 2024 года и отстал от лидеров более чем на 2,5 часа. Катарский пилот сообщил, что отныне его главной задачей становится помощь коллеге по «Продрайву» Себастьяну Лебу, который занимает третье место в общей классификации.

Лидером является гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший.

«День получился неудачным. Рулевой подшипник сломался за 50 километров до финиша, и пришлось ждать поддержки, чтобы его починить. Жаль, потому что спецучасток складывался хорошо, хотя вчера мы стартовали среди лидеров. Как бы то ни было, мы продолжим гонку и посмотрим, что получится.

Идея в том, чтобы помочь Себу выиграть «Дакар». Я сделаю все, чтобы это случилось», – заявил Нассер.

Нассер Аль-Аттия: «Ауди» отправится домой после трех дней «Дакара-2024»

Дакар-2024. Леб выиграл 6-й этап, Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия отстал на 2,5 часа, Брейбек и Мацик победили в своих классах

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий