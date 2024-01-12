Нассер Аль-Аттия о неудаче на «Дакаре»: «Сделаю все для победы Леба»

Аль-Аттия высказался о завершении борьбы за победу на «Дакаре».

Пятикратный и действующий чемпион «Дакара» Нассер Аль-Аттия столкнулся с техническими проблемами на шестом этапе ралли-рейда 2024 года и отстал от лидеров более чем на 2,5 часа. Катарский пилот сообщил, что отныне его главной задачей становится помощь коллеге по « » , который занимает третье место в общей классификации.

Лидером является гонщик «Ауди» .

«День получился неудачным. Рулевой подшипник сломался за 50 километров до финиша, и пришлось ждать поддержки, чтобы его починить. Жаль, потому что спецучасток складывался хорошо, хотя вчера мы стартовали среди лидеров. Как бы то ни было, мы продолжим гонку и посмотрим, что получится.

Идея в том, чтобы помочь Себу выиграть «Дакар». Я сделаю все, чтобы это случилось», – заявил Нассер.

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